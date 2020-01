Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over Typisch Nederland

De Griekse legeraanvoerder Agamemnon is er ooit mee begonnen, in een toneelstuk van de dichter Aischylos (458 v Chr) ooit mee begonnen. Na de Trojaanse oorlog lag er bij zijn thuiskomst een lang rood tapijt voor hem klaar. Daarna was de rode loper eeuwenlang voorbehouden aan koningen en vorsten, als een soort indoor-oprijlaan voor de benenwagen van hun gasten.

Tegenwoordig wordt de rode loper vooral geassocieerd met het ‘rode loper-moment’ uit de filmwereld. In Nederland hebben we gelukkig geen première nodig om een exclusieve entree te garanderen. In Barneveld kan je als een filmster de kerk in wandelen, in Delft ligt-ie voor de fietsverhuur en in Drachten legt de slager hem voor je uit.

De mooiste die ik ooit zag, ligt voor de deur van ‘Vloeren Centrum Zwolle’. Geflankeerd met gouden afzetpaaltjes en luxe rood koord ertussen. Als fotograaf krijg ik bijna zin om de bezoekers op te wachten. Helmond heeft overigens het democratiseringsproces van de rode loper nagenoeg voltooid. Daar heeft Helmond Marketing voor élke winkel een rode loper laten leggen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dan wordt de exclusieve loper weer gewoon een pretentieuze rode deurmat. Daar zou Agamemnon ook niet mee thuis kunnen komen.