Ghosn gebruikte ‘illegaal’ privévliegtuigen van Turkse verhuurder

De Turkse vliegtuigverhuurder MNG Jet zegt dat twee van zijn privévliegtuigen door Carlos Ghosn zijn gebruikt voor zijn ontsnapping uit Japan naar Libanon. Het bedrijf heeft aangifte gedaan wegens illegaal gebruik van de vliegtuigen, meldt MNG vrijdag in een verklaring. In Turkije werden donderdag zeven mensen opgepakt, onder wie vier piloten. Zij worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de vlucht van de voormalig topman van Nissan.

MNG Jet zegt dat vorige maand twee privévliegtuigen werden verhuurd aan verschillende klanten, van wie bij MNG niet bekend was dat ze elkaar kenden. Eén vliegtuig vloog van Dubai naar het Japanse Osaka en vervolgens naar Istanbul. Het tweede toestel vloog van Istanbul naar de Libanese hoofdstad Beiroet. Nu blijkt dat Ghosn in beide vliegtuigen heeft gezeten. Een medewerker van MNG heeft toegegeven de vluchtgegevens te hebben vervalst, aldus de vliegtuigverhuurder.

Ghosn dook maandag plots in Libanon op terwijl hij in Japan in huisarrest zijn rechtszaak afwachtte. Hij wordt in Japan verdacht van fraude en werd 24 uur per dag met camera’s bewaakt. Hij zou zijn ontsnapt door zich in de koffer van een muziekinstrument te verstoppen. Ghosn zegt te zijn gevlucht omdat in Japan „een politiek proces” tegen hem wordt gevoerd. Er lopen vier aanklachten tegen hem, waaronder voor het verbergen van zijn inkomen en het verduisteren van geld van Nissan.

Frans paspoort

Libanon heeft donderdag een arrestatiebevel ontvangen van de internationale politieorganisatie Interpol. De Libanese minister van Defensie Albert Serhan zegt tegen persbureau AP dat het land „aan zijn plichten zal voldoen”, maar ook dat Ghosn met een legaal paspoort naar Libanon is gekomen. Dat zou zijn gebeurd met een tweede Frans paspoort, een reserve-exemplaar.

Dat Ghosn beschikte over een paspoort is opmerkelijk omdat hij alleen op borgtocht kon vrijkomen als hij deze zou afgeven. Japanse autoriteiten stemden echter in dat hij zijn tweede Franse paspoort in een afgesloten koffer bij zich mocht dragen, meldde de Japanse omroep NHK donderdag. Zijn advocaten beschikten over de sleutel van deze koffer, maar zeggen dat zij niets wisten van Ghosns vluchtplannen. De raadsmannen zeggen nog steeds te beschikken over de Libanese, Braziliaanse en Franse paspoorten van Ghosn.