Frans Bauer wil geen kop van jut meer zijn en reist met RTL naar Argentinië

Nachtelijk gegiechel in de krochten van het Binnenhof. De dappere handhavers gaan eropaf. Ze treffen vijf jonge vrouwen die zojuist in een hoekje hebben geplast. Met een stalen gezicht slingert de handhaver ze op de bon: „Wilt u nog een verklaring geven waarom u uw natuurlijke behoefte deed in de openbare ruimte?” Daarna moeten ze ook nog hun eigen plasje aanwijzen.

Veel gedoe om niets, vinden de lacherig verontwaardigde boetelingen. In de nieuwe reeks van In overtreding (RTL5) draait het om de botsing van de formele ambtenaren en de losser ingestelde burgers. De realityserie (SBS6 heeft een soortgelijk programma) volgt tramcontroleurs, stadswachten, mensen van de dierenbescherming. Omdat het hier niet draait om politie, maar om minder bevoegde handhavers, gaat het om boterzachte botsingen.

De Binnenhofplassers hebben pech want de meeste overtreders komen weg met een waarschuwing. De eenzame man die met acht katten in een vervuild huis woont, krijgt iemand van de dierenbescherming op bezoek, maar die constateert dat de man wel goed voor zijn katten zorgt. „Je kattenbak is schoner dan je woonkamer.” Dus laat hij de man met rust. Of hij laat hem aan zijn lot over – het is maar net hoe je tegen de Nederlandse oppasstaat aankijkt.

In de vele reisseries op televisie leren we wereldstreken kennen aan de hand van reizigers die verstand hebben van de regio, of er in ieder geval affiniteit mee hebben. Zo niet bij Mariska en Frans Bauer. In De Bauers in Argentinië (RTL4) stellen de Brabantse volkszanger en zijn vrouw zich juist op als onwetende toeristen die alles wat ze niet kennen maar raar vinden. Op de plaatselijke gebruiken reageren ze met grote afkeer (Mariska) of met een hoge lachbui (Frans). Wat de Bauer niet kent, dat eet hij niet. Als een kok ze uitlegt wat voor orgaanvlees er zoal in een Argentijnse worst zit, zegt Mariska: „Opschrijven hoe dat heet. Dan hoeven we dat niet te bestellen.”

De Bauers uit hun comfortzone sleuren, tot genoegen van de kijker, is het uitgangspunt van deze reisserie. Gelukkig is het een innemend echtpaar dat overal sportief aan meedoet. De eerste aflevering gaat bijna helemaal op aan de voorbereidingen. Afgezien van paardrijlessen en een bezoek aan een Argentijns restaurant gaan ze langs bij Carel Kraayenhof, de bandoneonist die met zijn tango Máxima liet huilen.

Voor de Bauers is Argentinië vooral ‘het land van Máxima’. Dus sturen ze een appje naar de koningin om te vragen of ze nog toeristische tips heeft. Ze sturen het naar de Rijksvoorlichtingsdienst, dus het lijkt een klunzige poging. Maar eerder zei Bauer dat hij wel degelijk heeft geappt met Maxíma.

De Bauers trokken eerder naar China en de Verenigde Staten, maar toen voeren ze nog onder de vlag van de publieke omroep. Nu zitten ze bij RTL. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met geld. Maar Bauer noemde ook als reden dat hij steeds als kop van jut werd gebruikt door politici en tv-critici die vinden dat amusement niet op de publieke omroep thuishoort. In Pauw zei hij: „Ik vind eigenlijk dat een hele doelgroep een beetje vergeten wordt. Er zijn genoeg mensen in Nederland die houden van gezelligheid.”

Bauer trok voor de publieke omroep een grote groep kijkers, vermoedelijk kijkers die zich beter in hem kunnen verplaatsen dan in Geert Mak. Als de publieke omroep tv-makers als Bauer laat gaan, lopen ze kans om een groot en breed volksdeel te verliezen. Dan voldoen de programma’s misschien wel aan de zelfbedachte ‘publieke waarden’, maar je bent niet meer de omroep voor iedereen. En waarom de propaganda van boerenlobbyist Yvon Jaspers geen probleem is, en Bauer wel, is ook niet te verdedigen. Ik prefereer de goudeerlijke Bauertjes.