Dodental overstromingen Indonesië stijgt naar 43

Het dodental door overstromingen in het westen van het Indonesische eiland Java is opgelopen tot 43, meldt persbureau Reuters vrijdag. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval in Jakarta van de afgelopen dagen. Nu de waterstand tijdelijk terugloopt, kunnen de hulpdiensten meer lichamen bergen.

Door de overstromingen en landverschuivingen zijn zeker 182 wijken in de hoofdstad en omliggende gebieden getroffen. Tientallen mensen raakten bedolven onder het water en de modder. Volgens het de nationale coördinator rampenbestrijding zijn er behalve verdrinkingen ook mensen geëlektrocuteerd. Drie ouderen kwamen om het leven door onderkoeling.

Bekijk ook de fotoserie: Vluchten of klimmen bij de overstromingen in Indonesië

Veel schade

Ongeveer 400.000 mensen moesten de afgelopen dagen worden geëvacueerd vanwege de moessonregens, die rond de jaarwisseling begonnen. Donderdagavond nam de waterstand iets af, waardoor sommigen van hen terug naar hun huizen konden. De schade in veel woonwijken is groot: op veel plekken zijn auto’s weggespoeld en de straten liggen bezaaid met spullen.

De overstromingen zijn de hevigste sinds 2013, toen 57 mensen om het leven kwamen in Jakarta. In en rondom de stad wonen zo’n dertig miljoen mensen. Volgens het klimaatinstituut van het land is sinds de start van metingen in 1986 zelden zulke zware neerslag waargenomen. Klimaatverandering draagt bij aan de extreme weersomstandigheden, zeggen de experts. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht.