Dode vinvis op de boeg

Het Afrikaanse vrachtschip Cote d’Ivoirian Star liep daags voor Oud en Nieuw de haven van Portsmouth binnen met een opvallend boegbeeld: een dode vinvis.

Naam: gewone vinvis Wetenschappelijke naam: Balaenoptera physalus Leefplek: alle oceanen, in diep water. Grootte: 18 tot 25 meter, 30.000-80.000 kilo. Pasgeboren: 2.000 kilo. Uiterlijk: grijze tot zwarte rug, witte onderzijde, naar achter gerichte rugvin. Eet: krill, plankton, kleine vissen. Opvallend: de gewone vinvis is het op één na grootste dier ter wereld, na de blauwe vinvis.

Vermoedelijk gaat het om een gewone vinvis of een Noordse vinvis. Nadat een loodsbootje het dode dier had gespot, werd de kapitein van het schip (dat bananen vervoerde vanuit Dakar) ondervraagd. Het is nog onduidelijk of hij aansprakelijk wordt gesteld; de walvis zal worden ontleed om de doodsoorzaak te achterhalen. Volgens de Britse walviswelzijnsstichting ORCA worden walvissen regelmatig aangevaren door schepen, zeker op drukke zeeroutes, zoals in de Golf van Biskaje. Aan de universiteit van Portsmouth loopt momenteel een onderzoek naar het gedrag van walvissen in de buurt van schepen.