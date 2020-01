Brandstichting in CBR-gebouw Rijswijk, verdachte aangehouden

Een 38-jarige man is vrijdagochtend aangehouden op verdenking van brandstichting in het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk. De man werd kort na de brandstichting in de omgeving van het pand aangehouden, meldt de politie. Bij de brand, die woedde op de begane grond, vielen geen gewonden.

Het is onduidelijk hoe de brand is gesticht en welke schade hierbij is aangericht. Op beelden van Omroep West is te zien dat er veel rook uit de hoofdingang van het pand kwam. De politie kan en wil nog niet zeggen hoe de brand is ontstaan en wat het motief van de verdachte is. Er is mogelijk met een brandbare vloeistof gespoten, meldt Omroep West.

De brand brak rond 07.45 uur uit, drie kwartier voordat het gebouw open zou gaan. Op dat moment waren er ongeveer dertig examinatoren in het pand. Een halfuur later was de brand onder controle. Er stonden vrijdag tientallen praktijkexamens gepland vanaf de examenlocatie. Deze examens zijn geannuleerd omdat het gebouw op last van de politie gesloten blijft.