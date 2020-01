Antwerpse kunstverzamelaar wil een Cobramuseum in Antwerpen

De Belgische miljardair, ondernemer en kunstverzamelaar Fernand Huts (69) wil in Antwerpen een Cobra-museum openen. Hij gaat het vullen met kunst uit zijn privécollectie, waaronder schilderijen van Karel Appel, Pierre Alechinsky, Corneille, Asger Jorn en Christian Dotremont.

Dat zegt Huts in de Belgische krant De Morgen. „Het moet een permanent onderkomen en expositiekader bieden aan deze werken”, aldus de kunstverzamelaar. Huts’ collectie wordt beheerd door The Phoebus Foundation, de werken zijn deels te zien in het Antwerpse hoofdkantoor van zijn bedrijf Katoen Natie.

Ook oude meesters

Fernand Huts en zijn vrouw Karine van den Heuvel bezitten werk uit de vroege Cobra-periode, ook verzamelen ze oude meesters. Dit jaar is uit die collectie op de expositie Blind Date in het Antwerpse Snijders&Rockoxhuis portretschilderkunst uit de renaissance en de barok te zien. „Een soort van selfie tot groepsportret”, aldus Huts in De Morgen.

Over de precieze locatie van het aanstaande Cobramuseum in Antwerpen, en over de omvang ervan, doet Huts geen mededelingen. „In de loop van 2020 geven we daar meer details over vrij.”

Nederland heeft sinds 1995 een Cobra Museum in Amstelveen, met in de vaste collectie onder anderen Karel Appel, Constant, Corneille en Jan Sierhuis. Het museum kwam de afgelopen jaren in zwaar weer, met tegenvallende bezoekersaantallen en oplopende tekorten. Medio 2018 is er een nieuwe directeur aangetreden, Stefan van Raaij.

Cobra (1948-1951) was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een doorbraak in de moderne kunst. Deelnemende kunstenaars kwamen uit Denemarken, België en Nederland, wat je terugziet in het acroniem Cobra: Kopenhagen, Brussel, Amsterdam.

In De Morgen reageert directeur Bart De Baere van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen enthousiast op de plannen van Huts: „Er schuilt zeker een logica in om een dergelijk museum in Antwerpen op te zetten: tussen Brussel en Amsterdam in, belangrijke steden voor Cobra.” Concurrentie voor zijn museum voorziet hij niet: „Het is zoals bij boekhandels. Je kunt er prat op gaan dat je de enige winkel bent in de straat, maar eigenlijk is het beter dat je straat vol boekhandels zit. Cobra is een focuspunt dat in Antwerpen en Vlaanderen nog te weinig is belicht, dus het lijkt me zeker welkom.”