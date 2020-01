ADO Den Haag pronkt met Pardew

Speciaal voor zijn entree was het personeel in het Cars Jeans stadion donderdagochtend om 8.30 uur begonnen met het opbouwen van de setting. De perskamer was te krap, dus moest er in de Residentie Lounge een podium verrijzen. Daarop zouden dan twee tafels komen te staan, elk omhuld met een zwart laken, erachter een reclamewand en aan weerszijden twee enorme vazen met bloemen.

Verder verordende het draaiboek dat er 25 camera-aansluitpunten nodig waren, vijf microfoons, meerdere theaterspotjes om de hoofdpersonen te belichten, twee gepersonaliseerde thuisshirts van ADO Den Haag en ten slotte champagne voor hét (fictieve) tekenmoment met de twee nieuwe stafleden van de club; de echte handtekeningen waren allang gezet.

Klokslag drie uur beginnen de camera’s te flitsen. Daar is hij dan, Alan Pardew (58), ADO’s hoop in bange dagen. Een Britse voetbaltrainer met het voorkomen van een universitair docent, die op de middag dat hij met egards in de eredivisie wordt verwelkomd, niettemin wordt herinnerd aan de keer dat hij als trainer van Newcastle United een kopstoot uitdeelde aan een speler van Hull City.

„Ik heb fouten gemaakt, maar nu ik wat ouder word, heb ik mezelf wat beter onder controle”, aldus de trainer die ADO van degradatie moet behoeden. „Mijn geestdrift nam weleens de overhand.”

Tientallen journalisten zitten er in de zaal, de meesten in verwonderde toestand. Meer dan vijftien jaar werkte Pardew in de twee hoogste divisies van Engeland, bij clubs als West Ham United, Southampton, Newcastle United en Crystal Palace. Niet bepaald een cv waar trainers van ADO doorgaans mee kunnen pronken. De eerste vraag op de persconferentie liet zich raden. Hoé was Pardew in vredesnaam bij ADO beland?

Het antwoord: via de man die aan de rechterzijde van Pardew zit, Mo Hamdi. „Dit is een speciale dag”, zegt de directeur van ADO als hij naast Pardew ook diens assistent Chris Powell welkom heet.

Het roerige ADO

De 36-jarige Hamdi heeft sinds eind augustus de leiding bij ADO, nadat hij een sollicitatieprocedure vol tumult had doorstaan. Er was veel scepsis over zijn kunnen. Vergde het roerige ADO immers niet een oude rot aan het roer? Eerder was hij gedeeld directeur bij Al Jazira, een club in Abu Dhabi, maar de baas was hij nergens. Toch waren de Chinese eigenaars van ADO direct enthousiast.

Rust heeft Hamdi sindsdien niet gehad. Hij schaafde aan zijn plannen en deelde die na honderd werkdagen met de pers: onder meer terug naar natuurgras, de aanstelling van een Chinese accountmanager, meer Aziatische spelers. Maar meer nog dan met de toekomst was hij bezig met brandjes blussen. Een speler en assistent-trainer gingen op de vuist na ruzie in de privésfeer, president-commissaris Ad Melkert moest vertrekken, trainer Fons Groenendijk stapte op en technisch directeur Jeffrey van As werd ontslagen. Intussen trok Kees Jansma zich terug als adviseur, omdat hij zich niet gehoord voelde.

Veel strubbelingen kwamen voort uit de tegenvallende prestaties waarmee Pardew nu moet gaan afrekenen. ADO heeft al twee maanden niet gewonnen en staat inmiddels zeventiende. „Overal waar ik aantrad, heb ik instant impact gehad”, zegt Pardew monter. Behalve bij West Bromwich Albion, erkent hij. Die club degradeerde alsnog.

Achttien maanden zat Pardew zonder club voordat Hamdi hem eind 2019 benaderde. De directeur wist dat de Brit eens buiten Engeland wilde snuffelen en kreeg de trainer zover om naar ADO-Groningen te komen kijken. Hamdi: „Ik wilde dat hij eerst een duel zou zien voordat we eventueel in gesprek zouden gaan. Andere trainers hoorde ik alleen maar over hoe slecht ADO wel niet was. Maar Alan somde de dag erna ook positieve punten op. Toen dacht ik: hé.”

Jol is thuis

Bij ADO treft Pardew ook een oude bekende uit de Premier League: Martin Jol. De Hagenaar die onder meer Tottenham Hotspur trainde, heeft ingestemd met een rol als technisch adviseur van de club waar hij in de vorige eeuw faam maakte als nietsontziende aanvoerder met ruige tronie. „Martin is thuis en ik hoop dat hij hier voor eens en altijd blijft”, zegt Hamdi.

Van 2015 tot 2017 was Jol commissaris bij ADO, maar dat maakte hem amper gelukkig. Toenmalige bestuurders ergerden zich eraan als hij zijn auto op spelersparkeerplaatsen zette, terwijl Jol zelf niet enthousiast werd van beleidsmatig papierwerk dat hij ter goedkeuring onder zijn neus geschoven kreeg. Liever praat hij met de trainers van de club over tactiek en potentiële aanwinsten, bij een bak koffie.

Dat deed hij donderdagochtend al, met Pardew en Powell. De sfeer was top, zeiden de mannen die erbij waren. Pardew: „Martin kan mij wegwijs maken in de eredivisie.”

Alan Pardew werd op 18 juli 1961 geboren in Wimbledon. Naast zijn aanvankelijke werk als glaszetter speelde hij bij verschillende amateurclubs, voordat hij in 1986 als semi-prof bij Yeovil Town terechtkwam. Een jaar later werd hij verkocht aan Crystal Palace, toen uitkomend op het tweede niveau in Engeland. Met die club promoveerde hij in 1989 naar de First Division, voorloper van de Premier League. Later speelde hij voor Charlton Athletic en Barnet. In 1998 tekende hij bij Reading zijn eerste contract als trainer. Daarna werkte hij onder meer als coach bij West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij die laatste club werd hij in april 2018 ontslagen na acht nederlagen op rij. Met Crystal Palace haalde hij als zowel speler en als coach de FA Cup Final, maar hij won hem niet.