42 vuurwerkslachtoffers in brandwondencentra rond jaarwisseling

Rond de jaarwisseling zijn 42 mensen behandeld aan vuurwerkletsel in de brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen. Achttien van hen moesten worden opgenomen, 24 konden poliklinisch worden behandeld. Dat meldt de Brandwondenstichting vrijdag. Volgens de organisatie zijn „de cijfers ongeveer hetzelfde als vorig jaar”.

In de laatste tien dagen werden minder mensen in de brandwondencentra opgenomen dan vorig jaar maar werden de centra vaker telefonisch om advies gevraagd. Hierdoor hoefden patiënten zich niet in de centra te melden en konden ze „direct op de juiste manier behandeld” worden, aldus Jacob Blik, hoofd van het brandwondencentrum in Groningen in een persbericht.

Zowel het aantal mensen dat werd behandeld als het aantal mensen dat moest worden opgenomen, is afgelopen jaarwisseling gedaald. In 2018 werden 23 mensen opgenomen en 56 mensen poliklinisch behandeld. Het aantal telefoontjes van huisartsen en andere ziekenhuizen steeg van 31 naar 45 dit jaar.

Het Oogziekenhuis Rotterdam ontving tijdens de jaarwisseling twee keer zo veel patiënten als het jaar ervoor. Achttien mensen meldden zich. Het jaar ervoor lag dat aantal op acht. Het ziekenhuis noemde de toename „bizar”.