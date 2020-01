VS verbieden verkoop e-sigaret met fruit- en snoepsmaak

In de Verenigde Staten wordt het over een maand een stuk moeilijker om e-sigaretten te kopen met fruit-, snoep-, munt- of toetjessmaak. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft donderdag bekendgemaakt dat de verkoop van de meeste e-sigaretten met deze smaakjes aan banden wordt gelegd. E-sigaretten met tabak- of mentholsmaak blijven wel te koop.

De maatregel is bedoeld om het gebruik van e-sigaretten onder jongeren te doen afnemen. Jonge Amerikanen gebruiken veelvuldig kleine e-sigaretten met daarin patronen met ‘lekkere’ smaakjes. Omdat elektrische sigaretten met menthol- of tabaksmaak volgens de FDA ook veel worden gebruikt door verslaafde rokers die de e-sigaret gebruiken om te stoppen, blijven deze wel op de markt.

Ook is er een uitzondering voor bepaalde, grotere e-sigaretten. Deze worden volgens de FDA vaker door volwassenen gebruikt, terwijl de elektrische sigaretten met patronen en zoete smaakjes specifiek op jongeren gericht lijken te zijn. De uitzonderingen hebben tot ontevredenheid geleid in de VS, omdat het er eerder op leek dat er een totaalverbod zou komen.

Begin vorig jaar bleek dat het e-sigarettengebruik onder tieners met bijna 80 procent is toegenomen. In de loop van het jaar kwamen steeds meer verhalen naar buiten over gezondheidsproblemen door het vapen. Tot nu toe zijn zeker 48 mensen in de VS omgekomen door ziekten veroorzaakt door het ‘dampen’. Honderden anderen moesten worden opgenomen vanwege vergelijkbare gezondheidsproblemen.