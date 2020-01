Moeder en dochters melden zich vanwege brand in dierentuin Krefeld

Een zestigjarige vrouw en haar twee dochters hebben zich bij de politie gemeld vanwege de brand in de dierentuin van de Duitse plaats Krefeld op nieuwjaarsnacht. Eerder was bekendgemaakt dat de brand waarbij meer dan dertig dieren om het leven kwamen waarschijnlijk is veroorzaakt door een wenslantaarn. De vrouwen zeggen „kapot” te zijn van wat er is gebeurd. Dat meldt de Duitse krant Die Zeit donderdag.

De moeder en dochters zeggen vijf wensballonnen (papieren lampionnen die opstijgen door de warmte van een kaarsje dat eronder hangt) te hebben opgelaten in de buurt van de dierentuin. Ze zouden niet hebben geweten dat het oplaten van de ballonnen in Duitsland verboden is. Ze hadden de lantaarns online gekocht. De vrouwen zijn nu verdachten in de zaak en lopen het risico op een boete of een celstraf tot vijf jaar als ze veroordeeld worden voor „brandstichting door nalatigheid”, aldus een Duitse officier van justitie tegen Die Zeit.

Lees ook: Tientallen dieren in Zoo Krefeld mogelijk dood door vuurballon

Dat de vrouwen zichzelf aangaven heeft de politie een groot onderzoek bespaard, zei een woordvoerder tijdens een persconferentie. Rondom het verbrande gebouw zijn vier intacte wenslantaarns gevonden, een vijfde was verbrand. Het gebouw had geen sproeiers of brandalarm. De bewaker merkte de brand pas laat op, omdat hij of zij toezicht hield op veertien hectare tegelijk. In het afgebrande verblijf zaten onder andere een chimpansee, vijf orang-oetans, twee gorilla’s, klauwaapjes, vleermuizen en vogels. De dierentuin gaat waarschijnlijk vrijdag weer open.