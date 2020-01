‘Universiteit Maastricht betaalde hackers losgeld’

De Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald aan de hackers die de universitaire computersystemen kort voor Kerstmis via een cyberaanval hebben vergrendeld. Dat meldt het Maastrichtse universiteitsblad Observant op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’ binnen de universiteit. De onderwijsinstelling zelf doet hierover geen mededelingen.

Cyberdeskundigen sluiten betaling niet uit. Onder meer niet omdat de cyberaanval vermoedelijk ook systemen met onderzoeksdata van wetenschappers heeft getroffen. De woordvoerder van de universiteit zei donderdag dat het nog altijd onzeker is of Maastrichtse onderzoekers straks weer bij hun gegevens kunnen. Cyberveiligheidsdeskundige Rickey Gevers, van digitaal beveiligingsbedrijf Bitdefender, noemt het veilig stellen van dit soort informatie een potentiële reden voor universiteiten om tot betaling over te gaan. „Als wetenschappers jarenlang onderzoek hebben gedaan en waardevolle resultaten hebben geboekt, dan wil je die data natuurlijk niet kwijtraken”, aldus Gevers. Hij schat in dat betalingen aan hackers door Nederlandse instellingen of bedrijven wekelijks plaatsvinden.

Computers weer toegankelijk

De Universiteit Maastricht maakte deze week bekend het onderwijs aanstaande maandag te kunnen hervatten. Systemen die daarvoor belangrijk zijn, zoals het studentenportaal en online lesroosters, zijn dan weer toegankelijk.

Lees hoe de universiteit getroffen werd door een grote hackaanval.

De onderwijsinstelling zegt de resultaten van het onderzoek naar de hack later te openbaren, maar dat betekent volgens de woordvoerder niet dat ook bekend wordt of er losgeld is betaald. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.