Treinverkeer Den Haag-Utrecht tot vrijdagmiddag plat door ontsporing

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag ligt in elk geval tot vrijdagmiddag 12.30 uur stil door een ontspoorde trein, meldt de NS. Donderdagmiddag raakte een trein tussen de stations Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal van het spoor. De herstelwerkzaamheden zullen nog zeker de hele nacht duren.

Het treinstel moet worden herspoord, een proces dat veel tijd kan kosten omdat de stand van de trein niet meer klopt ten opzichte van de rails. ProRail verwacht de trein vrijdagochtend te kunnen wegslepen, waarna bekeken wordt hoe erg de rails zijn beschadigd. De spoorwegbeheerder verwacht ook daar „flink herstelwerk” te moeten verzetten.

Bij de ontsporing donderdagmiddag zijn geen gewonden gevallen. De reizigers zijn geëvacueerd en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) en ProRail hebben onderzoeken geopend naar de oorzaak van het incident. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is fout gegaan.

De NS raadt reizigers tussen Den Haag en Utrecht of Amersfoort aan te rijden via Schiphol. Reizigers tussen Den Haag en Gouda kunnen het beste kiezen voor een route via Rotterdam. Allen moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 45 minuten.