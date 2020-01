Tesla wil scherpere bochten maken met AutoPilot

Autofabrikant Tesla probeert de regels voor rijassistenten verder op te rekken, zodat zijn AutoPilot-software scherpere bochten kan maken en meer tijd heeft om op eigen houtje van rijbaan te veranderen. Daartoe liggen er twee verzoeken van Tesla bij WP.29, het onderdeel van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties dat over geautomatiseerde en autonoom rijdende voertuigen gaat.

Black box

De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde onlangs in het rapport Wie Stuurt? dat rijassistenten een black box zijn: het is onduidelijk wat ze wel en niet kunnen. Automobilisten hebben de neiging de hulpsystemen te overschatten, wat gevaarlijke situaties oplevert.

Er bestaan grote verschillen tussen de manieren waarop autofabrikanten rijassistenten instellen en de bestuurder bij de les houden, blijkt uit onderzoek van NRC. WP.29 heeft de regels voor rijassistenten afgelopen jaar aangescherpt. Auto’s moeten binnen vijftien seconden waarschuwen als de bestuurder – tegen de regels in – de handen van het stuur heeft. De maximale G-kracht in bochten is beperkt, en ook hulp bij inhalen is ingeperkt. Als je van rijbaan verandert, moet die manoeuvre binnen vijf seconden na bediening van de richtingaanwijzer beginnen.

Tesla wil de maximale versnelling in bochten verruimen (van 3 naar 4 m/s2), zodat de rijassistent meer bochten kan halen zonder te hoeven afremmen. Ook diende de fabrikant een voorstel in om achteropkomend verkeer vijftien seconden tijd te geven om ruimte te maken voor een invoegende AutoPilot. Het wisselen van rijbaan bij drukke situaties is complex – ook voor de computer.

Richard Schram van veiligheidsorganisatie Euro NCAP test rijassistenten: „Alle andere auto’s zeggen: jij stuurt en ik help een beetje mee. Tesla’s AutoPilot presenteert het als een keuze: óf jij rijdt, óf de auto. Dat druist in tegen de gedachte dat de bestuurder onder alle omstandigheden verantwoordelijk is.”

Andere filosofie

Tesla zegt een ‘andere filosofie’ aan te hangen dan andere autofabrikanten. Testen op een gesloten circuit is volgens Tesla niet voldoende om te beoordelen hoe assistentiesystemen zich gedragen op de weg. De fabrikant zegt bereid te zijn vooraf bewijs te leveren dat AutoPilot veilig is – niet alleen op snelwegen.

Topman Elon Musk beloofde dat Tesla’s in 2020 zouden kunnen beschikken over software die de auto volledig autonoom laat rijden.

Regels voor rijhulpen pagina E6-7

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2020