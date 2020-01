Streaming in 2020: zoveel tv-series, zo weinig tijd

In het afgelopen decennium zorgde de opkomst van onlinevideodiensten als Netflix en Amazon voor een explosie in het aanbod van televisieseries. Zelfs de meest fanatieke bingewatcher heeft inmiddels niet genoeg tijd meer om iedere kwaliteitsserie te kijken.

En de fragmentatie wordt ook alleen maar groter in het nieuwe jaar: de ‘streamingoorlog’ tussen grote aanbieders als Netflix, HBO, Amazon, Disney en Apple barst in 2020 pas echt los. Makers hebben weliswaar meer platformen om hun series aan te verkopen, maar wie wil opvallen zal alles uit de kast moeten halen. In de VS kwamen vorig jaar tussen vijfhonderd en zeshonderd nieuwe fictieseries uit, volgens de Amerikaanse kabelzender FX. Dat is pakweg 90 procent meer dan in 2011.

De lat komt dus nog hoger te liggen. Welke series zijn bij de start van 2020 de moeite waard om naar uit te kijken?

De eerste Nederlandse Netflix Original Ares is een psychologische horrorserie met een jonge cast. Nefflix Aimee Lou Wood en Emma Mackey in het tweede seizoen van Sex Education. Netflix Cynthia Erivo in de Stephen King-verfilming The Outsider. HBO Al Pacino speelt een hoofdrol in de serie Hunters. Hij probeert gevluchte nazi’s te ontmaskeren in het New York van de jaren 70. Amazon

Alle deuren open

Een alles dominerende blockbuster als Game of Thrones komt er voorlopig niet meer. De fantasyserie van HBO harkte in acht seizoenen een recordaantal van 58 Emmy Awards binnen. Ook het controversiële slotseizoen won in september de meeste prijzen, maar een andere grote winnaar stond meer symbool voor de toekomst: de Britse actrice, scenarist en producent Phoebe Waller-Bridge (34). Haar series Fleabag en Killing Eve werden de hemel in geprezen, onder meer vanwege de gecompliceerde, uitstekend geschreven vrouwelijke rollen. Haar werk breekt met clichés en ze is niet bang om hoofdpersonages onsympathiek neer te zetten. Waller-Bridge heeft een originele stem waar aanbieders duidelijk naar zoeken. Alle deuren in Hollywood zijn inmiddels voor haar opengegaan. Ze schreef mee aan de nieuwe Bond-film No Time To Die en ze tekende een exclusieve deal met Amazon.

Haar eerstvolgende project is echter gemaakt voor HBO (in Nederland aangeboden via Ziggo). In de komische thrillerserie Run speelt Merritt Wever een vrouw die in een impuls besluit om haar leven om te gooien en er vandoor te gaan met een oude vlam. Wever leverde in 2019 een fenomenale acteerprestatie in de miniserie Unbelievable en stal de show met een kleine komische rol in de film Marriage Story. Waller-Bridge produceert en speelt een bijrol, het script is van Vicky Jones, die ook meewerkte aan Fleabag en Killing Eve. Run heeft nog geen startdatum.

Dracula krijgt upgrade

Ambitieuze series met bovennatuurlijke elementen verzorgen de aftrap van het jaar. Op 1 januari begon de BBC met de driedelige miniserie Dracula, een co-productie met Netflix. De Britse omroep zendt de drie afleveringen van anderhalf uur op drie avonden uit.

De nieuwe versie van het vampierenverhaal is geschreven door Steven Moffat en Mark Gatiss. Zij maakten eerder het succesvolle Sherlock, waarin de legendarische speurder Sherlock Holmes een frisse update kreeg, met spitsvondige dialogen en veel humor. Dat proberen ze nu ook met Graaf Dracula (de Deense acteur Claes Bang speelt de titelrol). De eerste reacties in de Britse pers zijn goed: The Guardian deelde zelfs vijf sterren uit. De rest van de wereld kan de serie vanaf 4 januari in een keer bingen via Netflix.

Nederlandse horror

De Amerikaanse videodienst komt daarna ook met Hollandse horror. Ares, te zien vanaf 17 januari, is de eerste volledige Nederlandse Netflix Original. In de achtdelige serie wordt een studente gescout door Ares, een zeer exclusieve studentenvereniging met gruwelijke geheimen. De makers zetten hoog in en verwijzen naar de donkere kanten van de Nederlandse geschiedenis. Hoe is de elite zo rijk geworden?

Ares combineert dat aspect met een coming of age-verhaal en psychologische horror in de geest van Rosemary’s Baby en The Shining. Dit soort genreproducties wordt niet veel gemaakt in Nederland, waar toch vaak wordt gekomen voor meer nuchtere misdaad- of ziekenhuisseries. De ambitie van de makers uit zich ook bij de gekozen opnamelocaties: er is onder meer gefilmd in het Rijksmuseum en Paleis Soestdijk.

Ares krijgt dankzij Netflix een wereldwijd platform, maar moet daardoor ook concurreren met andere hoogwaardige content. Zo verschijnt op dezelfde dag het nieuwe seizoen van de hit Sex Education, een warme en kleurrijke comedy over een jongen die medescholieren seksadvies geeft.

Meer mysterie krijgen we in The Outsider van HBO, een nieuwe in een lange reeks Stephen King-verfilmingen. Jason Bateman (Ozark) speelt een coach van een honkbaljeugdteam die wordt verdacht van de moord op een elfjarig jongetje. Hij zweert onschuldig te zijn, maar zijn dorp keert zich tegen hem. Liefhebbers van stemmige misdaadseries als True Detective lijken hier aan het juiste adres.

Van film naar tv

De trend dat grote filmacteurs uitstapjes maken naar het tv-scherm zet later in het jaar door. Zo krijgen we Al Pacino als een nazi-jager in Hunters (Amazon Prime Video), Colin Farrell als een psychopatische moordernaar in The North Water (BBC) en Cate Blanchett als een invloedrijke antifeministe in Mrs. America (Hulu, de videodienst die voor tweederde in handen is van Disney, maar niet in Nederland beschikbaar).

Hoe succesvol deze producties zullen uitpakken is nog de vraag, maar het is duidelijk dat 2020 een uitdagend jaar wordt voor fans die over elke relevante serie willen meepraten.