Popmuziek op tv gaat vooral over klassiekers

Waarom weet ik niet, maar rond de jaarwisseling ruimt de publieke omroep traditiegetrouw veel zendtijd in voor popmuziek, vermoedelijk aangejaagd door radioprogramma’s Top 2000 en Serious Request. Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis presenteerden zes avonden lang de feestelijke show Top 2000 a Gogo. Op Nieuwjaarsdag nam Harry de Winter het stokje over met een nieuwe reeks Wintertijd, waarin hij bekende mensen interviewt aan de hand van hun favoriete muziek. Eerste gast was Guus Hiddink. De voetbaltrainer komt uit de Achterhoek, dus kwam Normaal langs, met een oud strijdlied dat zo weer van de opstandige tractors kan schallen: „Ik bun moar een eenvoudige boerenlul en doar schoam ik mien niet veur.”

Op NPO 3 waren daarnaast wat mooie popdocumentaires te zien, zoals een sfeervol portret van Bruce Springsteen, en eentje van ABBA. Volgens de Britse film ABBA Forever bleef het succes na het winnen van het Eurovisie Songfestival 1974, een paar jaar weg: zo’n songfestival-act, dat kon nooit wat zijn. Het ging pas los met ‘Dancing Queen’ (1976). De film stelt dat ABBA zijn eigen geluid kon ontwikkelen doordat de groep in isolement in Zweden werkte, en niet in Londen of New York, waar ze zouden zijn meegesleept door de modes van die tijd. Je zou daar tegenin kunnen brengen dat ABBA pas echt goed werd toen ze de Amerikaanse disco omarmde.

Met hun gepolijste liedjes stond ABBA in de jaren zeventig ver van de progressieve rock en de punk die toen de smaak van de critici bepaalden. In hun malle glamkostuums en met hun gemoedelijke uitstraling waren ze ontzettend uncool. We zien Bono van U2 die schuld bekent: ook hij keek neer op ABBA. Tijdens een concert in Stockholm in 1992 maakte hij dat goed door ABBA te eren en ‘Dancing Queen’ te zingen. Dat laatste ging niet zo goed.

Ook Elton John was niet cool. Hetzelfde probleem: lelijke, uitzinnige kostuums, well made softpop die ver van de ruige rock afstond. Net als ABBA weerhield dat hem er niet van om verbijsterende hoeveelheden albums te verkopen. En na een paar decennia werd hij alsnog omarmd als klassiek popartiest. Hij was afgelopen jaar onderwerp van een succesrijke biopic en hij schreef een autobiografie die zeer geestig en genadeloos eerlijk is. Reden voor Graham Norton om hem voor de BBC te interviewen in Elton John: Uncensored.

Veel verbijsterende anekdotes uit zijn leven als alcoholist en cokeverslaafde, maar voor wie het boek kent, voelt het als wat obligaat opgelepeld. Al blijft het fantastisch om te horen hoe zijn onmogelijke moeder begin jaren negentig voor het eerst kwam lunchen met Eltons nieuwe vriend, en dat onverwachts Michael Jackson aanschoof. Jackson zag er niet goed uit, dus Eltons moeder zei tegen hem, met haar zware cockney-accent: „You need a bloody good meal, you do.”

In Top 2000 a Gogo stipte zanger Jett Rebel een gevoelig punt aan: er staan weinig soul en andere zwarte genres in de lijst. Hij zingt daarom met Trijntje Oosterhuis een stevige medley van soulhits. Leo Blokhuis komt met een mooie reportage over Irma Thomas, de soul queen van New Orleans. We zien de legende thuis stofzuigen. Ook hier is het referentiepunt de witte rockmuziek: Irma Thomas had in 1964 een hit met ‘Time is On Our Side’, maar deze werd volledig overschaduwd door de coverversie van de Rolling Stones. Daarna weigerde ze jarenlang het liedje te zingen. Kijkend naar beelden van de Stones mompelt ze: „Iemand zit hier vals te zingen.”

Nog een bezwaar: het gaat op tv grotendeels over klassieke popmuziek, over artiesten van rond de zeventig jaar. Wat je mist, is aandacht voor de artiesten van nu: Billy Eilish, Lizzo, Michael Kiwanuka, Lana del Rey. Die zijn vermoedelijk aan de beurt rond Oud en Nieuw 2060.