Tienduizenden toeristen geëvacueerd om bosbranden Australië

Tienduizenden toeristen in kustplaatsen in het zuidoosten van Australië moeten vanwege oprukkende bosbranden worden geëvacueerd. De Australische brandweer heeft donderdag opgeroepen het gebied voor dit weekend te verlaten. De krijgsmacht zet twee schepen en vijf helikopters in.

De brandweer zegt dat de omstandigheden zaterdag „erger worden dan we eerder hebben gezien”, meldt persbureau AP. Er worden temperaturen van boven de 40 graden verwacht, gepaard met harde wind. In de deelstaat New South Wales geldt vanaf vrijdag de noodtoestand. Lokale autoriteiten spreken van de grootste evacuatie ooit in de regio. Het gebied dat wordt geëvacueerd, strekt zich uit over bijna 250 kilometer. Er staan lange rijen voor tankstations en in supermarkten. Veel benzinepompen zijn buiten werking door eerdere branden.

5 miljoen hectare grond verwoest

Een van de ingezette marineschepen kwam donderdag aan bij het dorp Mallacoota. Daar zitten sinds dinsdag meer dan vierduizend mensen op het strand. Zij konden niet meer worden geëvacueerd toen het vuur te dichtbij kwam en verlaten het getroffen gebied nu per schip. Het dorp is door de bosbranden niet bereikbaar over land.

Delen van de deelstaten Victoria en New South Wales zijn de afgelopen weken „volledig verwoest”, zei de Australische premier Scott Morrison donderdag. Meer dan 50.000 mensen zitten zonder stroom, een deel ook zonder drinkwater. Er zijn ongeveer tweehonderd branden in de twee deelstaten, waar inmiddels naar schatting meer dan 5 miljoen hectare grond in brand heeft gestaan. Dat is een gebied groter dan de oppervlakte van Nederland. Bij de branden zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen en meer dan duizend huizen verwoest.