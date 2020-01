Oostenrijkse conservatieven en Groenen verdelen ministersposten

De nieuwe regering in Oostenrijk zal bestaan uit tien ministers van de conservatieve partij ÖVP en vier van de Groenen. Dat heeft de leider van de conservatieven, Sebastian Kurz, donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het partijprogramma, aldus het Franse persbureau AFP. Het is de eerste keer dat de Groenen in een regering plaatsnemen.

„De verdeling van de posten komt overeen met de prioriteiten van beide partijen”, aldus Kurz. Zijn ministers zullen onder andere verantwoordelijk zijn voor Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën. De vier ministers van de Groenen zullen zich ontfermen over de portefeuilles Milieu, Justitie, Sociale Zaken, Cultuur en Sport.

Hoofddoekverbod

Kurz noemde donderdag al een aantal punten uit het regeringsprogramma. De Groenen hebben afgedwongen dat Oostenrijk uiterlijk in 2040 koolstofneutraal moet zijn. Andere opvallende afspraken komen juist uit de koker van de conservatieven: meisjes tot veertien jaar mogen op scholen geen hoofddoeken dragen en mogelijk gevaarlijke immigranten moeten preventief vastgezet kunnen worden, nog voor zijn een misdaad hebben begaan, meldt persbureau Reuters. Wel moet het partijcongres van de Groenen zaterdag nog instemmen met de samenwerking.

In september kreeg de conservatieve ÖVP ruim 37 procent van de stemmen. De Groenen behaalden bijna 14 procent. Nooit eerder werkten de twee partijen op federaal niveau samen, maar na eerdere regeringen wilde de ÖVP niet weer formeren met de sociaal-democraten van de SPÖ. De vorige regering, een coalitie van de ÖVP en de extreemrechtse FPÖ, strandde nadat die laatste partij in schandalen verstrikt raakte.