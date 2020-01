Naast NRC lezen wij een regionale ochtendkrant. Die wordt rond 6.00 uur bezorgd. Vorige week zat er een briefje in die krant. De bezorger wenste ons alvast een gelukkig nieuwjaar, schreef dat hij door zijn baan geen tijd had persoonlijk langs te komen, en noemde onderaan de brief zijn bankrekeningnummer. Twee dagen nadat ik een bedrag op zijn rekening had gestort, stortte hij tien cent op mijn rekening terug met een vriendelijk bedankje en goede wensen voor 2020.

