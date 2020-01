In Palau mag je je alleen nog koraalvriendelijk insmeren

Strandbezoekers in Palau moeten vanaf nu extra goed opletten met welke zonnebrandcrème ze zich insmeren. Sinds woensdag is een flink deel van de crèmes in de kleine eilandenrepubliek namelijk verboden. Het koraalrif moet worden beschermd. Het is het eerste land waar een grootschalig verbod op zonnebrandcrème van kracht is. Het verbod in Palau geldt voor zonnebrandcrème waar schadelijke stoffen als oxybenzone en octinoxaat inzitten. Die absorberen UV-licht, maar zijn onder andere schadelijk voor de groei van koraallarven. In 2018 zaten de verboden chemicaliën in ongeveer de helft van alle zonnecrèmes en lotions die op de markt waren. Mocht je verboden zonnebrandcrème bij je hebben, dan loop je het risico dat je fles wordt ingenomen door de politie. Producenten en verkopers van illegale zonnebrandcrème hangt een boete boven het hoofd - van minstens 894 euro.

Palau is een geliefde bestemming voor duikers. Volgens de regering gaan er per uur gemiddeld vier boten bomvol met toeristen naar de duiklocaties in het land - wat betekent dat er dagelijks liters zonnebrandcrème het water instromen. Zonnebrandproducenten beweren daarentegen dat er nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijkheid van de verboden chemische stoffen. En volgens sommige experts heeft het koraalrif bovendien meer te vrezen van de effecten van klimaatverandering, dan van goed ingesmeerde toeristen. De opwarming vormt volgens het IPCC zelfs een existentiële bedreiging. Naar schattingen van het VN-klimaatpanel zou, als de huidige opwarming doorzet, binnen enkele decennia veruit het meeste koraalrif wereldwijd verdwenen kunnen zijn.

De 'Palau Pledge'

„Ik zal niet nemen wat me niet gegeven is. Ik zal niets pijn doen wat mij geen pijn doet. De enige voetafdrukken die ik achter zal laten, kunnen door de zee worden weggespoeld.” Sinds 2017 moeten toeristen die het land bezoeken verplicht de ‘Palau Pledge’ ondertekenen. Ondertussen hebben bijna 260.000 mensen de verklaring ondertekend - naast bezoekers ook de bewoners, de president van het land. Het past binnen het milieubewuste imago van het land.

Naast de ‘Palau Pledge’ en het zonnebrandcremeverbod was het namelijk ook het eerste land met een ‘shark sanctuary’- een reservaat waar het verboden is om op haaien te vissen. Maar het laat ook de spagaat zien waar Palau in zit: toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor het land. Jaarlijks strijken er tienduizenden toeristen neer op de eilanden. Enorme aantallen voor een land met zo’n 22.000 inwoners - en dat levert de nodige druk op de natuur die het land juist zo aantrekkelijk maakt.