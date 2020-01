Iets extra’s in 2020 voor (bijna) elke Nederlander

Het kabinet heeft het al vaak beloofd, maar in 2020 zou het echt moeten gebeuren: Nederlanders gaan de economische groei terugzien in hun portemonnee. Een doorsnee huishouden heeft dit jaar 2,1 procent meer te besteden dan vorig jaar, voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) in december. Wie gaan er het meest op vooruit? En hoe komt dat? Een overzicht.

Hoge lonen

Hoewel koopkrachtramingen altijd onzeker zijn, lijkt een sterke koopkrachtgroei nu realistischer dan vorig jaar. Ook toen was het CPB optimistisch. Het planbureau voorspelde een plus van 1,6 procent, die inmiddels naar beneden is bijgesteld tot 1 procent. Belangrijkste reden: het CPB had de loongroei te hoog ingeschat. De cao-lonen stegen geen 2,8 procent, maar ongeveer 2,5 procent. De prijsstijgingen had het CPB juist iets te laag ingeschat.

Toch voorspelt het CPB nu exact dezelfde loongroei: 2,8 procent. Maar nu lijkt dat haalbaar omdat de werkelijke cao-loonstijging, bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat niveau al bijna bereikt heeft.

De prijsstijging gaat juist meevallen, voorziet het CPB. Vorig jaar was de inflatie nog zo’n 2,7 procent, vooral door een btw-verhoging en hogere energiekosten. Nu gaat de energiebelasting iets omlaag en komt de inflatie volgens het CPB uit op 1,4 procent – ruimschoots lager dan de loongroei dus.

Werkenden

Voor mensen met een baan komt daar een voordeel bij: de inkomstenbelasting gaat omlaag. Zelfs wie geen enkele loonsverhoging krijgt, gaat er nog op vooruit, door de aangekondigde belastingverlagingen.

Hoge inkomens profiteren vooral van het terugbrengen van het aantal belastingtarieven (‘schijven’), van vier naar twee, blijkt uit een lijst met voorbeeldhuishoudens die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) in december naar de Tweede Kamer stuurde.

Wie drie keer modaal verdient (bruto 105.000 euro per jaar), ziet zijn nettoloon in januari met 2,1 procent stijgen, bij een gelijkblijvend brutoloon. Modale inkomens (36.500 euro) hebben licht nadeel van het tweeschijvenstelsel, maar ook hun nettoloon gaat er 1,9 procent op vooruit, door hogere heffingskortingen.

Ouders

Meer ouders met kinderen krijgen dit jaar een kindgebonden budget, door een opgerekte inkomensgrens. Ongeveer 280.000 stellen die deze toelage vorig jaar niet kregen, krijgen die nu wel. Anderen zien hun bedrag omhoog gaan.

De grootste koopkrachtplus in Koolmees’ lijst met voorbeeldhuishoudens is te zien bij werkende ouders. Een gezin waarin de ene partner modaal verdient en de andere half modaal, gaat er 4,6 procent op vooruit.

Gepensioneerden

Ook wie leeft van alleen een AOW-uitkering, ziet zijn koopkracht toenemen. Bij alleenstaanden gaat het om 2,1 procent, volgens Sociale Zaken. Dat komt doordat de AOW-uitkering standaard meestijgt met de gemiddelde groei van cao-lonen.

De rijkere gepensioneerden gaan er amper op vooruit. Hun AOW wordt geïndexeerd, maar hun aanvullend pensioen is groter. En de meeste aanvullende pensioenen staan al jaren stil, door de aanhoudende malaise bij pensioenfondsen. Toch zien ook deze gepensioneerden hun koopkracht licht stijgen, met circa 0,5 procent, doordat zij profijt hebben van de verlaagde inkomstenbelasting.

Kanttekening

Wel waarschuwen het CPB en Koolmees dat iedere voorspelling omgeven is met onzekerheid. Ook houden de gebruikte modellen geen rekening met persoonlijke omstandigheden. Bij de zogeheten ‘statische’ koopkrachtvoorspelling wordt niet getrouwd, gescheiden, verhuisd of van baan veranderd – ook al hebben die gebeurtenissen vaak een groter koopkrachteffect dan beslissingen van het kabinet.

Gedwongen zorg De wet verplichte GGZ en de wet zorg en dwang regelen hoe psychiatrische patiënten of verstandelijk beperkte mensen gedwongen kunnen worden om medicijnen te nemen. Eerst mocht dat alleen voor patiënten in instellingen, nu is dit ook geregeld voor thuiswonende patiënten, na toestemming door een rechter.

Wat verandert er nog meer? Massaclaims Particulieren en bedrijven die schade hebben geleden door bijvoorbeeld woekerpolissen of gebreken aan een auto, kunnen gezamenlijk een claim indienen bij de rechter. Belangenorganisaties kunnen een procedure beginnen namens hun achterban, in plaats van dat elke gedupeerde zijn eigen zaak moet starten.

Subsidie pelletkachel De subsidie bij de aanschaf van een pelletkachel of biomassaketel verdwijnt. De verminderde CO 2 -uitstoot van deze apparaten weegt niet op tegen milieuproblemen die koolmonoxide, fijnstof en stikstof veroorzaken, vindt het kabinet.

Ja/Ja-sticker Wie komend jaar reclamefolders of huis-aan-huisbladen wil ontvangen, moet in meerdere gemeenten een ja/ja-sticker op de brievenbus plakken. De gemeente Amsterdam had al zo’n sticker, nu geldt de regeling ook in onder meer Rotterdam, Utrecht en Tilburg.

Spiraaltje na abortus Vrouwen kunnen in de abortuskliniek direct na behandeling een gratis spiraaltje laten zetten. Het kabinet hoopt op die manier het aantal vrouwen dat meerdere abortussen ondergaat te verkleinen. De regeling is met name bedoeld voor kwetsbare vrouwen of vrouwen die moeilijk zelf aan anticonceptie kunnen komen.

Alimentatie De regeling voor partneralimentatie wordt versoberd. Ex-partners konden maximaal twaalf jaar alimentatie krijgen, dat zijn er nu nog maar vijf. Er is nog wel een aantal uitzonderingen, zoals voor gescheiden stellen met kinderen jonger dan 12 jaar of partners die binnen 10 jaar met pensioen gaan.

Partnerverlof Partners kunnen in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind vijf weken extra verlof opnemen. Nu krijgen partners nog een week kraamverlof, die door de werkgever wordt betaald. Voor de vijf weken aanvullend verlof wordt 70 procent van het loon betaald door het UWV.

Roettaks Diesels die te veel fijnstof uitstoten, moeten een ‘roettaks’ van 15 procent bovenop hun wegenbelasting betalen. Het gaat met name om diesels die ouder dan tien jaar zijn, maar ook nieuwere diesels kunnen te veel fijnstof uitstoten en extra worden aangeslagen.

Dierenfonds Melkveehouders gaan een extra belasting betalen voor het Diergezondheidsfonds, dat ziektes bij dieren moet voorkomen en bestrijden. Het fonds is bijna leeg, dus komt er een nieuwe regeling: zodra een dier wordt geslacht of geëxporteerd, moet een boer 2,44 euro per rund of 34 cent per kalf betalen aan het fonds .

Inwoners Nederland telt per 1 januari 17.414.598 inwoners, schat het CBS. Eind 2020 zijn daar rond de 135.000 mensen bijgekomen. Er worden 170.000 kinderen geboren, terwijl er ongeveer 150.000 mensen overlijden. Ook komen er ongeveer 280.000 migranten naar Nederland en zullen er zo’n 163.000 mensen emigreren.

Vechtsporten In vechtsporten wordt de leeftijdsnorm waarbij er mag worden geslagen en geschopt naar het hoofd verhoogd naar 18 jaar. Die regel moet hersenschade bij minderjarigen voorkomen. In 2018 werd de leeftijdsnorm al op 16 jaar gesteld.