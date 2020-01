Ghosn droeg tijdens vlucht tweede Frans paspoort bij zich

Carlos Ghosn, de van fraude verdachte voormalige topman van Nissan, had een tweede Frans paspoort en droeg dit ‘reserve-exemplaar’ bij zich toen hij Japan ontvluchtte, meldt de Japanse publieke omroep NHK donderdag. Dat is opmerkelijk omdat Ghosn pas op borgtocht vrij kon komen na het afgeven van zijn identiteitsbewijzen aan zijn advocaten. Dit om het risico op vluchten te verkleinen.

Ghosn was sinds april op borgtocht vrij. Maandag dook hij opeens op in de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens Libanese bronnen kwam Ghosn legaal, op een Frans paspoort het land binnen. Frankrijk gaat Ghosn niet uitleveren als hij naar het land komt, heeft de Franse minister van Economische Zaken gezegd volgens persbureau AFP.

Een van Ghosns Japanse advocaten liet weten dat de raadsmannen nog steeds beschikken over de Libanese, Braziliaanse en Franse paspoorten van de 65-jarige Ghosn. Volgens omroep NHK hadden de Japanse autoriteiten ermee ingestemd dat Ghosn zijn tweede Frans paspoort bij zich droeg in een afgesloten koffer, waarvan zijn advocaten de sleutel hadden. NHK geeft hiervoor geen reden, maar persbureau Reuters schrijft dat het voor buitenlanders in Japan verplicht is te allen tijde een paspoort bij zich te dragen.

Turkije

In Turkije zijn volgens Reuters donderdag zeven mensen opgepakt, onder wie vier piloten, die ervan worden verdacht een rol te hebben gespeeld bij het vervoeren van Ghosn. Hij is vanuit Japan, via de Turkse stad Istanbul, met een privévlucht naar Libanon gereisd. Over de precieze toedracht van Ghosns vertrek uit Japan is nog onduidelijkheid.

De reden voor Ghosns vlucht is mogelijk dat zijn proces werd uitgesteld naar april 2021 en dat hij niet met zijn vrouw mocht praten, zeggen bronnen dichtbij Ghosn tegen Reuters. Zelf zegt Ghosn te zijn gevlucht omdat Japan „een politiek proces” tegen hem voert. Hij heeft nog geen uitgebreide verklaring gegeven.

Ghosn werd in november 2018 gearresteerd in Tokio. Tegen hem lopen vier aanklachten, waaronder het verbergen van zijn inkomen en het verduisteren van geld van Nissan.

Correctie (2 januari 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Istanbul de hoofdstad is van Turkije. Dat klopt niet. Hierboven is dat aangepast.