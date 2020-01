Gestrande reizigers Eindhoven kunnen alsnog vertrekken

Op vliegveld Eindhoven Airport vertrekken donderdag twaalf extra vluchten, onder anderen van de maatschappijen Wizzair en Ryanair. De vliegtuigen zullen driehonderd gestrande passagiers alsnog naar hun bestemmingen brengen. De reizigers brachten de nacht van woensdag op donderdag op veldbedden op het vliegveld door, omdat er door dichte mist geen vluchten konden vertrekken.

Met de twaalf inhaalvluchten kunnen alle reizigers die woensdag strandden volgens een woordvoerder van het vliegveld weer vertrekken. Het weer is opgeklaard waardoor vluchten weer kunnen vertrekken en landen in Eindhoven. De weersverwachting is dat zich donderdag geen nieuwe problemen voor zullen doen. Mogelijk duurt het wel nog enkele uren voordat er geen vertragingen meer zijn.

Het vliegverkeer in Eindhoven had woensdag, Nieuwjaarsdag, last van de mistige weersomstandigheden. Nadat ‘s ochtends meerdere vluchten al niet konden landen, mochten vanaf het middaguur ook geen vluchten meer vertrekken. Het vliegveld startte aan het einde van de middag de dienstregeling weer op, om die tegen acht uur ‘s avonds noodgedwongen weer stil te leggen.

Dinsdag, Oudjaarsdag, kon er toedoen van mist ook al even niet gevlogen worden van en naar Eindhoven Airport. Toen gold in delen van Nederland code rood in verband met dichte mist.