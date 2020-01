Flatbrand in Arnhem ontstond door vuurwerk op bankstel

De dodelijke flatbrand op Oud en Nieuw aan het Gelderseplein in Arnhem waarbij een vader (39) en zoon (4) om het leven kwamen, is veroorzaakt door vuurwerk dat op een bankstel was gelegd. De bank stond in het portiek en vatte vlam. Dat meldt de politie donderdag na onderzoek.

De politie heeft getuigen gehoord en camerabeelden bekeken, maar is nog niet klaar met het onderzoek. De twee verdachten, jongens van twaalf en dertien jaar oud, die woensdag gearresteerd zijn, zitten nog vast. Vrijdag worden ze voorgeleid in de rechtbank van Arnhem en dan besluit de rechter-commissaris of ze nog langer vast blijven zitten.

De brand brak uit op nieuwjaarsnacht rond 1.00 uur. Op dat moment stond er een gezin in de lift, die door stroomuitval stilviel. Toen zij gevonden werden, waren zij allen buiten bewustzijn. Moeder (36) en dochter (8) raakten gewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

