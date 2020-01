Het nieuwe jaar begon zoals ieder nieuw jaar met een serie dieptepunten. Toen de ontploffingen begonnen, wisten we dat het 2020 was. „Ik eet nog even deze zak chips leeg en daarna ga ik gezond leven”, riep ik met een mond vol paprikachips naar de vriendin.

Op televisie, op alle zenders: alleen maar bekende Nederlanders die elkaar het nieuwe jaar in knuffelden en zangers met hun greatest hits, alsof we daar na een week Top 2000 nog zin in hadden.

Geen nieuwsbulletins, terwijl ik daar wel behoefte aan had.

Vlak voor het nationaal aftelmoment was er nog geschakeld van Dionne Stax naar een verslaggever bij een politiebureau in Den Haag die dreigend aankondigde dat het nog rustig was.

Even later werden de eerste hulpverleners al bekogeld, werden de eerste ambulances al gevuld met vuurwerkslachtoffers, werd de wijk Duindorp afgegrendeld en stond de biobak van de overburen in brand.

Het grootste drama was dit jaar in Arnhem, op een steenworp afstand van mijn geboorteflat. Een tragisch ongeluk, een in brand gevlogen bankstel in de portiek van een flat waarbij in een vastzittende lift een 36-jarige vader en zijn 4-jarige zoontje omkwamen.

De waarschijnlijke veroorzakers van de brand, jongens van twaalf en dertien die vuurwerk hadden afgestoken – kinderen dus – werden de volgende dag voor het oog van de camera’s afgevoerd met doeken over het hoofd.

Wat verbaasde waren de hardvochtige reacties. Mensen die meteen begonnen over ‘de opvoeding’. Wat deden kinderen van twaalf en dertien zonder toezicht op straat? Alsof dat een misdaad is op Oudejaarsavond. De eigen kinderen hadden wel gewoon braaf op de bank gezeten.

Echt waar?

Nou, wij vroeger ook niet.

En burgerlijker dan mijn ouders worden ze nu niet meer gebakken.

Wij liepen allemaal door de Vinex-wijk, of ze nou wilden of niet, want iedereen stond met de hele familie op straat.

Paul Slettenhaar, een VVD-wethouder uit Castricum, vond het nodig om nog meer droog hout op het smeulend ongenoegen te leggen. Hij was op Oudejaarsavond al begonnen met het delen van ellende en begon het nieuwe jaar aan de makkelijke oplossingen.

Hij twitterde over ‘Arnhem’: ‘Volwassenstrafrecht toepassen?’

Net zo makkelijk orakelde zijn partijgenote Annemarie Jorritsma zich ondertussen op Radio 1 alvast maar met een kronkelredenering onder een echte maatregel, een totaal vuurwerkverbod, uit. Dat was dan weer niet te handhaven, want je kon mensen ook niet verbieden om te drinken of om wiet te roken of zoiets.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar als het aan deze VVD’ers ligt gaat het domme gelul ook in 2020 gewoon door.

