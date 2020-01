Deze Lamborghini is mediterrane designhysterie, puur voor de show

Enzo Knol is vlogger. Wat doet zo’n jongen voor de kost? Eindeloos lullen over niks in het bijzonder. Hij gaat uit vissen of uit shoppen, draait met vrienden slechte popmuziek in dure auto’s. Hij doodt de tijd die wij nog leerden nuttig te besteden. Niets in zijn presentatie wijst op uitzonderlijk talent voor wat dan ook. Vermoedelijk maakt dat hem voor een doelgroep met hetzelfde manco zo herkenbaar. Zijn vlogkanaal KnolPower heeft 2,27 miljoen YouTube-abonnees. Nu u weer, kernfysici! Hoe leger het leven, des te voller de beurs. En daar hoort uiteraard een nieuwe Lamborghini bij. De Urus. Een suv.

Over de aflevering heeft Enzo (26) een filmpje gemaakt dat maar liefst 47 minuten duurt. Een blockbuster voor kleuters, 1 miljoen views en zo stompzinnig dat het leuk wordt. Enzo pikt de cameraman op met een Bentley. Aardige jongens zijn het, wier conversatie tragikomisch bij de Bentley-normen achterblijft. Met ‘geniaal!’, ‘shit!’, ‘sick!’ en ‘wooooojjjj!’ heb je het puberwoordenboek al bijna uit. „Dit is echt een dikke bak jongûh.” „Alles echt supernice”, zegt Enzo, zich verheugend op zijn Lambo. „Dit wordt zoooo sick.”

Daar is de dealer, waar de Lambo’s staan te shinen. „O my god, gruwelijk. Dit is gewoon Lamborghini KnolPower!” Tot vreugde van de klant serveert de dealer taart met de initialen KP. „Die gaat er wel in. Vandaag is een speciale dag, dus alles kan!” Lambo-verkoper, post-ironisch: „Dit is de Lamborghini experience waar wij voor staan.” Het rituele doek gaat van de auto. „Holy, gast!” Enzo start de motor, die het via vier uitlaten gastronomisch laat blubberen. Gabber van Enzo: „Lekker hoor, lekkere scheetjes!”

Dan knallen Enzo en zijn makkers met hun vette ride het volle leven in. Ze doen wat alle mannen willen, planken en brullen. „Wat een beest! HOLY SHIT.” Ze gaan naar de McDrive, waar het krap is. Enzo: „M’n velgen, m’n velgen!”

U hebt het beeld, dacht ik.

En zo niet, de vlog over Knols Lamborghini.



Wel, die Urus staat nu op mijn oprit. Hij is blauw en de suv-zetels achterin zijn niet neerklapbaar, omdat daar toch maar gabbers voltijds aan hun zieke mediaprofiel zitten te buffelen. Theoretisch heeft Enzo zegge drie ton aan zijn auto uitgegeven, waarvan binnen een jaar de helft in rook is opgegaan. Daarvoor kocht hij niet eens een echte Lamborghini maar een verbouwde Porsche met de tot 650 pk opgefokte achtcilinder uit de Cayenne Turbo en de Audi Q7. Dit is een akoestisch veritaliaanst VW-product achter een rookgordijn van mediterrane designhysterie. De agressieve graphics van de beeldschermen zitten er puur voor de show. De toerenteller kromt als een felgekleurde pijlstaartrups in geel en rood over een display met koeien van cijfers voor versnelling en snelheid. De startknop zit debiel achter een felrood klepje. De zogenaamde ‘Anima’-hevel met de rij-instellingen is Italiaans irrationeel. Die wil van ‘strada’ (normaal) naar ‘sport’, ‘corsa’ (‘race’), ‘sabbia’, (‘zand’), ‘terra’ en ‘neve’ (sneeuw) maar één kant op. De gekozen setting ongedaan maken lukte mij alleen via het infotainmentscherm. Tot mijn schrik zag ik een knop waarop ik ‘eco’ dacht te lezen, maar daar stond dus ‘ego’. Tot slot: KnolPower kan 305 en rijden doet hij uiteraard geweldig.

Proletending

Wat moet ik, zegt u, met een proletending dat ik nooit kan betalen? Dat is nu net het geestige; u hébt hem zelf betaald. Tot de laatste cent. Met de tankbeurt bij de pomp, uw afdracht aan de cokedealer of de huisbaas, als YouTube-habitué en seizoenkaarthouder van Ajax. U bracht via het monstrum van de marktwerking de geldstromen op gang die via spitsen, vloggers, vastgoedjongens, gangstarappers en socialites linea recta naar de Lamborghini-dealer vloeiden. Aan BPM gaat ruim een ton retour naar vader Staat, die met een nieuwe lichting 100 kilometer-borden en verkeersdrempels waardevolle stenen bijdraagt aan uw kwaliteit van leven. Daarom laat Enzo Knol hem zien aan ons, zijn donateurs, en ik gehoorzaam slechts de taaie plicht u te berichten wat uw contributie hem heeft opgeleverd.

Simpel: een grandioze zeperd. Enzo’s nederlaag wordt bezegeld door een vermogensmeter die aangeeft welk percentage van het motorvermogen du moment wordt gebruikt. Voor de aanstaande maximumsnelheid benut de Urus op de snelweg ongeveer 10 procent van de 650 pk waarvoor Enzo zijn drie ton betaalde. Daarvan kan hij er dankzij Rutte dus nu al 585 op zijn sixpack schrijven. Nog even, en die jongen gromt nog kwaaier dan zijn motor. HOLY SHIT!