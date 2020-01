De dief, de del, de held en de naaktfoto’s

De eerste werkdag van het jaar is een feestelijke dag voor iedereen die houdt van oud papier. Bij het Nationaal Archief in Den Haag is het dan namelijk Openbaarheidsdag, het moment waarop stukken vrijkomen die tot dan toe niet voor iedereen toegankelijk waren.

Sommige archiefmappen hebben 25 jaar achter slot en grendel gezeten (bijvoorbeeld de ministerraadsnotulen uit 1994 over het naderend onheil in Srebrenica), andere veel langer. Dit jaar komen grote hoeveelheden stukken vrij over de Tweede Wereldoorlog, die nu 75 jaar geleden is afgelopen. Vooral het materiaal over het onderzoek naar en de vervolging van oorlogsmisdadigers en collaborateurs is pikant.

Professionele onderzoekers hebben belangrijk materiaal al eerder mogen inzien (zoals bijvoorbeeld voor het Srebrenica-rapport van het NIOD uit 2002), maar nu is het te bekijken voor elke Nederlander.

De lijst met de index van vrijgevallen archiefstukken alleen al is maar liefst 1.850 pagina’s lang. Hier een greep uit die enorme schat aan nieuw oud materiaal.

Jan Robertson Een Nederlandse SS’er overvalt in 1945 Nederlandse banken – met dynamiet



Bankierszoon wordt bankovervaller: zo zou je het leven van Jan Robertson kunnen samenvatten. En Robertson was niet alleen een dief, maar ook nog eens een landverrader. De banken die hij begin 1945 met zijn SS-kameraden overviel, bevonden zich in Nederland. Terwijl de oorlog bijna verloren was, deed Robertson met behulp van kilo’s dynamiet een laatste greep naar de bezittingen van zijn landgenoten.

De Nederlandse politie ging na de bevrijding meteen aan de slag met deze onverkwikkelijke zaak. In de archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM) die nu voor het eerst geopend zijn, is een proces-verbaal van tientallen pagina’s te vinden. Jan Robertson was namelijk niet zomaar iemand: hij was telg uit een vooraanstaande NSB-familie. Zijn vader Jan Robertson sr. was bevriend met NSB-topman Meinoud Rost van Tonningen en was diens rechterhand bij De Nederlandsche Bank. Zoon Jan was nu kennelijk ook geïnteresseerd geraakt in bankzaken.

SS-luitenant Johan van Houtum verklaarde in gevangenenkamp De Bilt dat hij medio maart 1945 Robertson was tegengekomen. „Hij vroeg me hem eens te komen bezoeken en dan wat springladingen mede te brengen, daar hij de kluis van de Rotterdamsche Bank te Tiel wilde laten springen. Ik heb mij met een smoesje van de zaak af gemaakt, daar ik wel begreep dat er dingen gebeurden welken niet door de beugel konden.”

Uiteindelijk lukte het Robertson – een ervaren SS’er die vanwege een longschot niet aan het front verbleef – toch om dynamiet te bemachtigen, zo blijkt uit de rest van het proces-verbaal. Naast de Rotterdamsche Bank moesten ook de Nederlandsche Handelsmaatschappij en de Nutsspaarbank eraan geloven. De buit was enorm: honderdduizenden guldens in contanten, goud en edelstenen, maar ook sigaren, champagne en kledingstukken. De plaatselijke Duitse commandant eiste deze schat op, maar daarin was hij weinig succesvol. Robertson en zijn mannen hadden veel waardevols al naar elders vervoerd.

Untersturmführer Robertson werd zelf ook door de agenten aan de tand gevoeld over de kraak van de Rotterdamsche Bank. Hij handelde op bevel van de Duitse commandant in Tiel, beweerde hij. „Ik heb mij van de inhoud van de kluis niets toegeëigend of weggegeven. Van het laten springen van andere kluizen van banken weet ik niets af.”

Helaas voor Robertson werd hij er door zijn eigen vader al dan niet expres bijgelapt, want die vertelde de inspecteurs dat hij in het voorjaar meerdere koffers met waardevolle spullen van zijn zoon ontvangen had.

Hoe het afliep met Jan Robertson wordt niet duidelijk uit het archief van de COOM. Het laatste stuk vermeldt dat hij op 8 januari 1947 uit het gevangenenkamp ontsnapt was. „Het is niet uitgesloten dat hij zal proberen zijn verloofde in München te bereiken”, luidt het opsporingsbericht.