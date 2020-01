Bultrug vangt vis door lang zijn bek dicht te houden

Als walvis doelgericht een school haring of ansjovis verorberen: het lijkt verre van eenvoudig. In de open oceaan is er voor een walvis tenslotte niets om zich achter te verbergen, en dan valt hij met zijn enorme lichaam algauw op. Bovendien is een walvis lang niet zo wendbaar als zijn beoogde prooi. Toch kunnen bultruggen tot 60 procent van een school ansjovis in één hap vangen. Dat doen ze door hun muil pas open te sperren als ze vlak bij de school zijn, schrijven Californische biologen in PNAS. De ansjovis heeft dan onvoldoende tijd om weg te zwemmen.

Bultruggen doen aan filter feeding: uit elke hap water die ze binnenkrijgen filteren ze het voedsel, zoals krill (garnaalachtig plankton). Het overtollige water persen ze naar buiten door hun baleinen. Een bultrug is duizend keer zo lang als krill, en om op tijd weg te komen zou dat krill per seconde honderden keren zijn eigen lichaamslengte moeten afleggen. Dat lukt niet, en dus maakt het bij het jagen op krill niet uit wanneer een walvis zijn muil opent: de prooi kan toch niet meer vluchten. Bij een school snelle, wendbare vissen ligt dat anders: een veel minder wendbare walvis zou volgens berekeningen van de onderzoekers minstens tien keer zo snel moeten zijn als zijn honderd keer kleinere prooi, en dat haalt hij niet: hij bereikt maximaal 3,8 meter per seconde, terwijl een ansjovis met 0,6 meter per seconde zwemt.

Donkere schijf

In theorie kunnen de vissen dus tijdig vluchten. Waarom ze dat toch niet doen, onderzochten de biologen in het laboratorium. Ze projecteerden beelden van een steeds groter wordende donkere schijf op de zijkant van een watertank, en lieten daarin enkele ansjovissen zwemmen. Hoe snel de schijf groter werd, varieerde. Zodoende ontdekten de onderzoekers dat een snel uitdijende cirkel (vergelijkbaar met een op krill jagende walvis, met vroegtijdig geopende muil) sneller een vluchtreactie in de vissen opriep dan een cirkel die pas op het einde fors in diameter toenam. In het eerste geval reageerden de vissen op een moment dat zij zich nog op veilige afstand bevonden, in het tweede geval waren ze te laat.

De onderzoekers vergeleken hun animaties met opnames van échte walvissen, waarin ook te zien is dat een bultrug bij een school ansjovis langer met gesloten muil zwemt dan bij het jagen op krill. Pas op het moment dat de vis hem vermoedelijk toch al in de gaten zou krijgen vanwege zijn omvang, spert hij zijn kaken open.