Bombrieven gestuurd naar bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

De afgelopen dagen zijn bombrieven bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam. De explosieven zijn niet afgegaan, maar hadden bij ontploffing „zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken”, meldt de politie donderdag.

De politie houdt er „ernstig rekening mee” dat de bombrieven van één afzender komen. Op alle brieven stond als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld. Op het hoofdkantoor van dit incassobureau in Rotterdam is donderdag eveneens een „verdachte brief” gevonden. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar deze brief. Volgens het AD heeft de oorspronkelijke ontvanger deze brief ‘retour afzender’ gestuurd.

Het is onbekend om wat voor explosieven het gaat en waarom deze niet zijn afgegaan. Ook is de motivatie van de afzender vooralsnog onduidelijk en is niet bekend of er een verband is tussen de getroffen bedrijven. Mogelijk probeert de afzender de bedrijven af te persen.

De politie vraagt mensen op te passen met brieven die afkomstig lijken van het CIB. De bombrieven zijn te herkennen aan de stickers waarop de adressen van de ontvanger en de ‘afzender’ zijn geprint. Op echte brieven van het CIB staan de naam, het adres en het logo van het bureau direct op de envelop gedrukt.