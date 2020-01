Ballonnen, folders, parkeren en lachgas: nieuw jaar, nieuwe regels

Met de ingang van het nieuwe jaar deden ook nieuwe ge- en verboden haar intrede in Rotterdam – voortkomend uit irritaties, milieuvraagstukken en gezondheidsdiscussies.

Milieuzone officieel ten grave gedragen

Alle auto’s zijn weer welkom in Rotterdam. In 2016 ontstond de grootste milieuzone van Nederland, ondanks veel weerstand. Met de zwaarbevochten zone weerde de gemeente na enkele rechtsgangen benzineauto’s van voor 1992 en dieselauto’s van voor 2001 uit het centrum en aanpalende wijken ten behoeve van de luchtkwaliteit. Bij de vorming van het huidige college sneuvelde de milieuzone, naar verluidt als wisselgeld voor de VVD. Vanaf juli 2018 waren de benzineauto’s weer welkom, sinds de jaarwisseling de diesels ook. Eén regel blijft: vrachtwagens mogen de ’s Gravendijkwal niet op.

Parkeertarieven verhoogd

De oude auto’s die de stad weer in mogen lopen nu wel tegen een ander probleem aan: oplopende parkeertarieven. De tarieven stadsbreed zijn veranderd: van twee naar drie schillen, wijken rondom het centrum hebben nu een verhoogd uurtarief van 2,50 euro. Het centrum heeft nog steeds het hoogste tarief (4,14 euro) en daarbuiten blijft het op 1,75 euro. Ook op het Noordereiland – de laatste plek relatief dichtbij de binnenstad waar tot 31 december gratis kon worden geparkeerd – is betaald parkeren ingevoerd. Wethouder Bert Wijbenga (buitenruimte, VVD) heeft geluisterd naar de eilanders die genoeg hadden van overlast door jongeren die in auto’s rondhingen op het eiland, de zogenaamde kadekapers.

Kamikazepiloot

Trouwstoet mét vergunning

Leefbaar Rotterdam luidt er al langer de noodklok over: toeterende trouwstoeten. In alle feestvreugde lijken de bruiloftsgangers de verkeersregels even te vergeten, met overlast als gevolg. De discussie rond de ‘toetertrouwstoeten’ laaide op toen afgelopen zomer een agent werd neergeslagen toen hij wilde handhaven omdat een stoet zich niet aan de regels hield. Burgemeester Aboutaleb is met een antwoord gekomen: een meldplicht. Wil je op je bruiloft in een rijtje rijden van a naar b? Meld dat, met daarbij benoemd: locatie a en locatie b, de route en het aantal auto’s, datum en tijdstip. Niet gemeld? Risico op een boete oplopend tot 4.150 euro. De politie handhaaft op de wegenverkeerswet.

Ballonnen

Het is verboden om ballonnen op te laten in Rotterdam, omdat het slecht is voor het milieu. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, GroenLinks) is blij, zo laat hij weten in een persbericht: „resten van ballonnen belanden in de natuur en in zee en komen in de magen van vogels en vissen terecht. Met het oplaatverbod voorkomen we veel dierenleed.”

Nee-nee wordt ja-ja

Een andere maatregel uit de koker van Bonte is een aanpassing voor de stickers op de brievenbus waarmee hij 3 miljoen kilo papier hoopt te besparen. Tot 31 december gooiden postbezorgers geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in je bus als daar een nee-nee sticker op zat. Dat is veranderd naar ja-ja stickers: wil je het drukwerk ontvangen, dan heb je een ja-ja sticker nodig. Heb je die niet? Dan geen drukwerk.

Lachgasverbod

Het is verboden om lachgas te gebruiken als dit gepaard gaat met het veroorzaken van overlast. De burgemeester wilde aanvankelijk geen verbod omdat het moeilijk te handhaven is, maar op aandringen van onder meer de gemeenteraadsfractie van Denk kwam het er toch. Een politiewoordvoerder laat weten dat ze niet specifiek meer gaan controleren op lachgasgebruik, maar dat het verbod een handig middel is om overlast tegen te gaan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2020