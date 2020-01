Advocaten kroongetuige Nabil B. in zaak-Taghi blijven anoniem

Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo tegen een groep van zestien mannen rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, heeft twee nieuwe advocaten. Uit veiligheidsoverwegingen zullen de twee raadslieden Nabil B. anoniem bijstaan. Het is volstrekt uniek dat andere procespartijen – rechters, officieren van justitie en mede-advocaten – niet op de hoogte zijn van de identiteit van deze advocaten.

Dat hun identiteit wordt afgeschermd, gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de twee raadslieden. De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft besloten de twee advocaten daarin te steunen en heeft hun identiteit gecheckt. Op 23 december heeft de orde in een brief aan de rechter-commissaris bevestigd dat de twee raadslieden van B. ingeschreven zijn als advocaat. Daarmee is gewaarborgd dat Nabil B. door twee nieuwe advocaten kan worden bijgestaan.

Zoveel mogelijk details over de advocaten blijven strikt geheim. Zo is niet duidelijk in welk arrondissement de twee werkzaam zijn. De orde heeft er in de brief op aangedrongen dat er maximale aandacht is voor de veiligheid van de twee raadslieden. Ze zullen bijvoorbeeld niet fysiek aanwezig zijn bij verhoren en zullen mogelijk alleen via stemvervormers te horen zijn. Verder is verzocht om hun namen niet te noemen in de processtukken.

Volstrekt uniek

Dat een advocaat anoniem een verdachte of kroongetuige bijstaat, is uniek in Nederland. De situatie is een direct gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige bijstond. Hij werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten. De tweede advocaat van B. heeft zich in december teruggetrokken.

Na de moord op Wiersum ontstond binnen het OM en de rechtspraak een discussie over het werken met anonieme advocaten, officieren van justitie en rechters. Anonimiteit druist in tegen het uitgangspunt van transparantie in de rechtspraak. Vooralsnog zijn de twee advocaten van Nabil B. de enige twee betrokkenen die tijdens het Marengo-proces volledig anoniem zullen blijven.

Komende week zullen de nieuwe advocaten van B. voor het eerst hun cliënt bijstaan als de advocaten van de verdachten de kroongetuige vragen kunnen stellen tijdens verhoren bij de rechter-commissaris.

Die zaak draait om een reeks moorden binnen het criminele milieu van Amsterdam en Utrecht. Hoofdverdachte in de zaak is Ridouan Taghi, die eerder via zijn advocaat liet weten dat hij geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam. Hij is op 16 december 2019 aangehouden in Dubai en daarna overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught.

In februari is de eerstvolgende openbare zitting in de Marengo-zaak. Dan zal meer bekend worden over het verloop van de verhoren van kroongetuige Nabil B. en zullen zijn anonieme advocaten dus mogelijk via een geluidsverbinding met de rechtbank communiceren. Het is ook de eerste zitting waarbij Taghi zelf aanwezig kan zijn. Dan zal blijken hoe de strafzaak met anonieme advocaten zal verlopen.