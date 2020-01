Acht doden bij helikoptercrash Taiwan, onder wie legerchef

In Taiwan zijn donderdagochtend lokale tijd acht doden gevallen door een crash met een legerhelikopter. Onder de slachtoffers is Shen Yi-ming, de 62-jarige hoogste militair van het Oost-Aziatische land. Vijf van de dertien inzittenden hebben het ongeluk overleefd, melden de Taiwanese strijdkrachten.

De helikopter was op weg van de Taiwanese hoofdstad Taipei richting het noordoostelijk gelegen Ilan om daar troepen te bezoeken. Ongeveer tien minuten na het opstijgen verdween de helikopter van de radar en stortte deze neer in bergachtig gebied. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Ten tijde van het ongeluk was het mistig in het gebied.

Shen Yi-ming trad in juli vorig jaar aan als chef van de generale staf. Daarvoor was hij vice-minister van Defensie. De Taiwanese president Tsai Ing-wen schort tot zaterdag haar campagne voor de aankomende verkiezingen op. Volgende week zaterdag zijn de presidents- en parlementsverkiezingen in Taiwan.