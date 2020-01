Aantal autobranden met ruim 6 procent toegenomen in 2019

In 2019 zijn 5.155 autobranden gemeld via het landelijke P2000-netwerk. Dat is 6,2 procent meer dan een jaar eerder, meldt de website Alarmeringen.nl donderdag. Hoewel in veel provincies een daling van het aantal autobranden is waar te nemen, vond er een „explosieve groei” plaats in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

De stijging was in Gelderland het grootst, hier nam het aantal autobranden met bijna 20 procent toe tot ruim zeshonderd. In Noord-Brabant en Zuid-Holland nam het aantal branden met 15,7 en 15,8 procent toe. In Groningen nam het aantal autobranden flink af: in die provincie vonden slechts 144 branden in voertuigen plaats. Dat is 15 procent minder dan een jaar eerder.

De meeste branden werden, zoals verwacht, geteld in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. In Tilburg verdubbelde het aantal branden: van 50 tot 102. Het is niet duidelijk waar dit door komt. Branden als gevolg van ongelukken, autobranden op snelwegen, loze meldingen en dubbele meldingen zijn „zoveel mogelijk” buiten beschouwing gelaten. Ook is de kans dat een brand in een auto vanzelf ontstaat zeer klein. Het overgrote deel van de autobranden waarover Alarmeringen.nl bericht, zal dan ook expres aangestoken zijn.

Op veel plaatsen afgenomen

In 2018 nam het aantal autobranden ook al toe, toen met bijna een kwart. Wilbert de Vries van Alarmeringen.nl zegt geen onderzoek te doen naar de reden voor de stijging of de motivaties van de aanstekers, maar denkt dat de toename mogelijk te maken heeft met de grote hoeveelheid media-aandacht voor de branden. Dit zou copycat gedrag kunnen aanwakkeren. Ook zijn er online talloze video’s te vinden waarop te zien is hoe autobranden veroorzaakt kunnen worden, zegt De Vries.

Wel benadrukt de statisticus dat de landelijke stijging is veroorzaakt door een klein aantal provincies en dat het aantal autobranden in veel provincies juist is gedaald. Deze daling is volgens hem mogelijk óók te verklaren door de media-aandacht. „Mensen zijn meer gaan nadenken over hoe ze dit kunnen voorkomen. Ik denk dat mensen minder snel hun auto parkeren in een leeg, donker straatje.”