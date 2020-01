15 miljoen euro schade tijdens jaarwisseling, meer illegaal vuurwerk afgepakt

De totale schade tijdens de jaarwisseling aan woningen en auto’s is naar schatting 15 miljoen euro. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar, meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Mogelijk ligt het daadwerkelijke bedrag nog hoger door een aantal grote branden, waaronder in Zoetermeer, IJsselstein en Bovenkarspel. Ook werd dit jaar opnieuw meer illegaal vuurwerk ingenomen door de politie.

Het was een „gemiddelde jaarwisseling” zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. „We hebben geen indicaties dat er bijzonder meer schade is dan gebruikelijk”, aldus Weurding. Illegaal vuurwerk en vandalisme veroorzaakten de meeste schade. Het aanpakken van illegaal vuurwerk moet dan ook „topprioriteit” blijven, vindt Weurding.

Illegaal vuurwerk

In 2019 werd 61.429 kilo illegaal vuurwerk ingenomen, zegt een woordvoerder van de landelijke politie tegen NRC. Dat is bijna vijfduizend kilo meer dan een jaar eerder, toen 56.525 kilo werd geconfisqueerd. Vooral in de laatste week van 2019 had de politie een grote vangst, ze nam toen ruim 13.00 kilo in beslag.

De methode waarop verboden vuurwerk Nederland binnenkomt verandert, zegt de woordvoerder. Zo zijn webshops die illegaal vuurwerk verkopen de afgelopen jaren aangepakt, waardoor dit jaar minder brievenbuspakketjes werden verstuurd. Nu zouden pijlen en knallers vaker in busjes worden vervoerd en via sociale media als Telegram worden besteld. „Controleren blijft lastig. Het is een kat-en-muisspel. Zolang er vraag en aanbod is, is het volledig uitbannen een illusie.”