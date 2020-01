Eenmaal in de lift kon het Arnhemse gezin geen kant meer op

Vader, moeder, zoon en dochter konden eenmaal in de lift geen kant meer op. Het gezin van vier had mogelijk, na een bezoek aan opa en oma, geen idee van de brand die beneden woedde. Toen viel door de brand de stroom uit – en daarmee ook de lift.

Op het moment dat de brandweer het gezin in de nieuwjaarsnacht aantrof in de lift, had de liftschacht zich al gevuld met giftige rookdampen – een dag later is ook het hele trappenhuis tot de nok zwartgeblakerd.

De vader en de vierjarige zoon overleden nog dezelfde nacht. De moeder en dochter werden zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, zij verkeren buiten levensgevaar.

Burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) hield woensdag nog een slag om de arm. „Waarschijnlijk”, zei hij, was de brand „door vuurwerk” ontstaan. Diezelfde middag arresteerde de politie twee jongens, van 12 en 13, op verdenking van het afsteken van vuurwerk en brandstichting met dodelijke afloop. Daarmee is de brand in de galerijflat aan het Gelderseplein in wijk Immerloo Arnhem-Zuid het meest tragische incident in een jaarwisseling die in de grote steden werd gekenmerkt door veel geweld, vooral tegen hulpdiensten.

Klooiend met rotjes

Samantha Wever had er zelf nog met haar gezin in gestaan, in de lift waar het misging, krap tien minuten eerder. Op weg naar beneden zag ze geen brand of rook, alleen hetzelfde gerotzooi voor de ingang dat ze ’s avonds bij aankomst ook al had gezien. Pubers fikkie stokend, klooiend met rotjes, nitraten en ander knallend vuurwerk op de parkeerplaats. In de auto naar huis werd ze gebeld door een vriendin: „De flat staat in de fik.”

De galerijflats aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid zijn groot, veel bewoners wisten helemaal niet meteen dat er brand was. Arie Arnold, op negen hoog, zag pas dat de flat in brand stond, toen „de vlammen uit de entreehal” sloegen.

Armste buurt van Gelderland

De dag na de brand komt de discussie op gang over de vraag wie verantwoordelijk is. „Dit is niet de rijkste wijk van Arnhem”, zegt wethouder Ronald Paping (Wonen, GroenLinks). „Maar dit had ook ergens anders in de stad kunnen gebeuren.” „Brandstichting”, concludeert ook Eric Angenent van Vivare, de woningcorporatie die de flat in eigendom heeft. „Puur vandalisme. Daar valt niet tegenop te bouwen.”

Daar denken de mensen in Immerloo anders over. „Vivare heeft heel wat uit te leggen”, vindt Samantha Wever. „De lift vol rook, het trappenhuis in de fik en nergens een nooduitgang.”

Vorig jaar waarschuwden de Arnhemse woningcorporaties nog tegenover Omroep Gelderland dat buurten als Immerloo, „de armste buurt van Gelderland”, dreigden af te glijden als er niet snel zou worden ingegrepen.

Corporatiedirecteur Angenent blijft ervan overtuigd dat aan het veiligheidsplan niets mankeert. Hij wil wel om tafel met bewoners en maatregelen nemen om aan „de psychologie van de veiligheid tegemoet te komen”. En hij pleit, anders dan Marcouch, wél voor een vuurwerkverbod.

Als de flatbrand aan het Gelderseplein katalysator voor een vuurwerkverbod wordt, is er nog weinig van te merken. Bewoners lopen met gevulde boodschappentassen over een noodtrap naar hun huizen. Langs de opengereten entreehal en de zwarte geraamtes van fietsen en brommers. In de verte klinken doffe vuurwerkdreunen.

