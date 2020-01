Vader (39) en zoon (4) omgekomen bij brand in Arnhemse flat

Een 39-jarige man en zijn zoontje van 4 zijn tijdens de jaarwisseling om het leven gekomen bij een brand in een flat in Arnhem. Ze bevonden zich in een stilgevallen lift die vol rook was komen te staan. Ook de moeder van het kind en een dochter uit het gezin bevonden zich in de lift. Zij raakten gewond.

Het vuur brak uit rond 01.00 uur en woedde rond de ingang, bij het trappenhuis en de lift. Vanwege de rookontwikkeling moest een deel van de bewoners hun huizen verlaten. Sommigen werden met een hoogwerker naar beneden gehaald. Voor zover bekend zijn buiten het gezin geen gewonden gevallen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.

De lift kwam stil te staan doordat de stroom was uitgevallen. Toen het gezin werd gevonden, waren alle vier de leden buiten bewustzijn. De 36-jarige moeder en de dochter van 8 zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt.