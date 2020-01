Tientallen dieren in Zoo Krefeld mogelijk dood door vuurballon

Het apenverblijf van de dierentuin in de Duitse stad Krefeld is tijdens Oud en Nieuw tot op de grond afgebrand. Volgens de Duitse politie zijn dertig dieren omgekomen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een vuurballon, zo bleek woensdagmiddag volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

De enige dieren uit het apenverblijf die de brand hebben overleefd, zijn twee chimpansees, zo meldde de politie woensdagmiddag volgens de FAZ. Zij liepen lichte verwondingen op. In het verblijf zaten volgens de dierentuin naast chimpansees ook orang-oetans, twee gorilla’s, klauwaapjes, vleermuizen en vogels. De nabijgelegen gorillatuin bleef gespaard, aldus de Zoo Krefeld.

In de resten van het verblijf zijn drie vuurballonnen gevonden, liet de politie weten. De ballonnen zijn gemaakt van papier of ander dun materiaal en stijgen op door de warme lucht van een kaarsje dat eronder hangt. Omdat ze gevaarlijk kunnen zijn als ze brandend weer naar beneden komen, zijn ze in Krefeld (net als in vrijwel heel Duitsland) verboden. In Nederland geldt geen nationaal vuurballonverbod.

Het apenverblijf werd volgens de dierentuin in 1975 geopend en was zo’n 2.000 vierkante meter groot. De Duitse politie liet weten „diep ontsteld” te zijn over de brand. Ook het stadsbestuur liet weten de details over de brand onthutsend te vinden.