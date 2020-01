Stijging cao-lonen ingehaald door consumentenprijzen

De economisch betere tijden blijven zich tonen in de lonen. Werknemers die onder een cao werken, kregen er vorig jaar gemiddeld 2,5 procent bij, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat om de grootste stijging van de cao-lonen in tien jaar tijd. De trend die in 2017 begon met een cao-loonstijging van 1,4 procent in het derde kwartaal, zet daarmee voorlopig door. De loonstijging liep sindsdien vrijwel elk kwartaal op. Dat geldt ook voor het laatste kwartaal van 2019: de lonen stegen in die periode met gemiddeld 2,7 procent.

Ingehaald

En toch bleef de stijging van de cao-lonen voor het eerst in vijf jaar achter bij die van de consumentenprijzen. Die stegen in de eerste elf maanden van 2019 namelijk met 2,6 procent vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. Volgende week wordt het jaarcijfer van de consumentenprijzen in 2019 bekend.

Net als in 2018 stegen de lonen het hardst bij de overheid (plus 2,6 procent), maar het verschil met het bedrijfsleven (2,4 procent) en de gesubsidieerde sector, zoals de zorg (2,5 procent), is minder groot. De bedrijfstakken die er qua loon het meest op vooruit gingen waren de horeca en de waterbedrijven en afvalbeheerders (3,1 procent). In de informatie- en communicatietak ging het loon het minst snel omhoog (1,6 procent).