Rotterdams Oogziekenhuis heeft al 21 beschadigde ogen in behandeling

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft deze jaarwisseling al achttien mensen ontvangen die gewond zijn geraakt door vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers heeft permanent letsel opgelopen en zal blijvend slechter of niets zien. Het ziekenhuis verwacht de komende dagen nog meer patiënten binnen te krijgen die overgebracht worden vanuit andere regio’s.

Drie van de achttien patiënten raakten gewond aan beide ogen, aldus het ziekenhuis. Het jongste slachtoffer was veertien jaar oud. In de meeste gevallen zou het mis zijn gegaan met legaal siervuurwerk dat de patiënten overigens lang niet altijd zelf afstaken. De helft was omstander. Geen van de vuurwerkslachtoffers droeg een veiligheidsbril. De eerste zes patiënten worden woensdagochtend geopereerd.

Vuurwerkverbod

Oogarts Tjeerd de Faber was tijdens de jaarwisseling in het ziekenhuis om de patiënten te onderzoeken. Hij grijpt de gewonden aan om opnieuw te benadrukken dat wat hem betreft consumentenvuurwerk verboden moet worden. „Mijn hele carrière wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Door één klap van een stuk vuurwerk, kan een oog in één keer blind worden. Dat kan toch niet de bedoeling van een feestje zijn?”, zegt hij in een verklaring op de website van het oogziekenhuis.

Gemiddeld raken meer dan tweehonderd mensen per jaar gewond aan een of beide ogen. Sinds het begin van de registratie (elf jaar geleden) werden meer dan duizend ogen permanent beschadigd, waarvan er 189 blind werden en er 76 moesten worden verwijderd. Vorig jaar was 42 procent van de vuurwerkslachtoffers omstander, blijkt uit de cijfers die de oogartsen jaarlijks bijhouden.