Overal in Den Haag staan mensen rond kleine vuurtjes

In Duindorp zijn op iedere straathoek vuurtjes. Foto Eric Brinkhorst

Het is vroeg in de ochtend, nieuwjaarsdag, én rustig. Voor Haagse begrippen dan, en vooral voor een stad die zich voorbereidde op het ergste tijdens de jaarwisseling. Al weken was het immers onrustig in Den Haag, met rellen en brandjes. ’s Middags had waarnemend burgemeester Johan Remkes nog aan Omroep West laten weten contact met defensie te hebben gehad.

Eenmaal ’s nachts lijkt het allemaal mee te vallen. Er zijn brandjes, heel veel brandjes. De brandweer moet voortdurend uitrukken. Voor buitenbranden, voertuigbranden en vroeg op de avond voor containerbranden. Den Haag ligt al vroeg – niet geholpen door de mist – onder één grote grijze rookdeken.

Soms zijn de brandjes gemoedelijk. In de Linnaeusstraat in het Laakkwartier, een van de wijken waar vorige jaarwisseling nog een vreugdevuur was, staat een groepje buren rond een brandende ton op straat. Hout steekt er uit, dichtbij het vuur is het heet. „We doen het netjes hoor”, zegt Robert, die niet met zijn achternaam in de krant wil.

Het is zijn vuurtje en dat van vriendin Miranda. Binnen staat een brandblusser klaar. „We hebben net nieuwe ramen”, vertelt zij. Buiten staan twee bankjes en een tafeltje met een lege champagnefles. Het is een tafereel dat ook elders in Den Haag te zien is, in zowel de wijken waar vreugdevuren waren als andere wijken: buurtbewoners die samen rond een vuurtje van pallets of ander brandbaar materiaal staan.

Marshmallows

Als er een surveillancebusjes langsrijdt, wenkt Miranda de agenten. Ze roept: „Hebben jullie marshmallows?”

Om de hoek, in de Damasstraat, wordt het even na tweeën opeens grimmig. Een peloton ME, wapenstok in de aanslag, veegt de straat leeg. „Het portiek in, anders krijg je klappen”, wordt er gezegd. Een bewoner schiet de trap op naar boven. Hij zegt: „Ik heb dit al te vaak meegemaakt.” Maar hij zegt ook verbaasd: „Het was hier net gezellig.”

De ME beschermt de brandweer, die het blussen wordt belemmerd. Foto Eric Brinkhorst

Een van de brandjes blijkt uit de hand te zijn gelopen. Twee omwonenden, zij al in ochtendjas, vertellen dat de glijbaan van het speeltuintje op het vuur is gegaan, net als de trampoline, twee vuilcontainers, wat autobanden en benzine. Hij haalt z’n schouders op en zegt dat de verantwoordelijken er bij daglicht zelf tegenaan moeten kijken.

Politie en ME zijn ingezet om de brandweer zijn werk te laten doen – die wordt al weken tijdens het blussen bekogeld met stenen en vuurwerk. Woensdagochtend zijn er zelfs banden van brandweerauto’s lek gereden nadat er zelfgemaakte kraaienpoten bij een kazerne waren neergelegd. Maar zo snel als de grimmigheid hier in deze straat in Laak ontstond, is die na het vertrek van de ME weer verdwenen.

Lantarenpalen

Ook in Duindorp en op Scheveningen is het relatief rustig. Ook hier zijn overal brandjes op straathoeken met plukjes buurtbewoners er omheen. Soms met luide muziek en tentjes met drank en eten. In Duindorp is de Pluvierstraat even na drieën een soort hindernisbaan geworden door de lantarenpalen die dwars over de weg liggen. Overal smeult of brand wat. Op Scheveningen wordt ergens een scooter in de fik gestoken. Het gaat gepaard met een fikse knal. Auto’s branden (net als in de hele stad), uit een winkelkarretje dat midden in de rode resten van vuurwerkpapier staat, komt rook.

Politie en brandweer brengen rond elf uur op nieuwjaarsdag verslag uit aan de burgemeester. Dan wordt bekend hoe deze jaarwisseling, de eerste in decennia zonder vreugdevuren, volgens hen is verlopen.