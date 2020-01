Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un: binnenkort nieuw ‘strategisch wapen’

Noord-Korea voelt zich niet langer gehouden aan zijn toezegging om voorlopig geen nucleaire wapens en intercontinentale raketten meer te testen, en zal binnenkort een nieuw „strategisch wapen” presenteren. Dat heeft de leider van de dictatuur Kim Jong-un dinsdag gezegd, meldt persbureau AP. Kim is er niet blij mee dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over sanctieverlichting zijn vastgelopen.

Kim voert al enige tijd de druk op de VS op in de hoop dat sancties tegen zijn land verlicht worden. De dictator sprak in juni met de Amerikaanse president Donald Trump af te werken aan de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland, maar tot afspraken over de concrete invulling van dat akkoord kwam het nog niet. Daarover wil Kim opnieuw onderhandelen met de VS.

Wat Kim dinsdag precies bedoelde met een „strategisch wapen” werd in de toespraak niet helemaal duidelijk. Meestal wordt met de term een langeafstandsraket bedoeld die uitgerust zou kunnen worden met een atoomkop. Het land beschikt al over de technologie voor een dergelijk wapen, zo is de laatste jaren uit verschillende proeven gebleken.

Onwaarschijnlijkheid

Het is niet waarschijnlijk dat de proeven met langeafstandsraketten of kernwapens binnenkort hervat worden zullen, zegt Noord-Korea-expert Koh Yu-hwan van de Dongguk University in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul tegen AP. „Als je bezig bent met de ontwikkeling van een onvoltooid kernwapenprogramma voer je test na test uit om een crisis te creëren die je tegenstander tot onderhandelen dwingt”, aldus de onderzoeker en adviseur van Zuid-Koreaanse regering. „Maar zodra je een strategische (nucleaire) status hebt verkregen en die positie wilt verankeren, doe je dat in stilte, zonder provocatieve proeven, net zoals India en Pakistan dat gedaan hebben.”

Vooralsnog heeft het ultimatum van Kim niet geleid tot beweging aan Amerikaanse zijde. Donald Trump toonde zich ook dinsdag niet bezorgd. „Kijk, hij mag mij wel, ik mag hem, we kunnen met elkaar opschieten”, zo zei de president voorafgaand aan zijn Oud-en-Nieuw-feestje op het resort Mar-a-Lago in Florida. „Maar hij heeft een contract getekend, hij heeft een overeenkomst getekend waarin gesproken wordt van nucleaire ontwapening… Ik geloof dat hij een man van zijn woord is, dus we zullen er achter komen, maar ik denk dat hij een man van zijn woord is.”

Noord-Korea heeft zeventien maanden geen proeven gedaan met kernwapens of intercontinentale ballistische raketten. Wel deed het het land een aantal tests met raketten die kortere afstanden kunnen afleggen. De VS willen van Noord-Korea volledige, onomkeerbare en controleerbare ontmanteling van het kernwapenarsenaal - een eis die het land al vaker „gangsterachtig” heeft genoemd. Noord-Korea wil pas stapsgewijs ontwapenen als de VS daar steeds iets tegenover stellen.