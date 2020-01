Negen doden door noodweer in Jakarta

Zware regen en overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben woensdag aan minstens negen mensen het leven gekost. Zo’n 19.000 inwoners moesten geëvacueerd worden, zei gouverneur Anies Baswedan van Jakarta volgens persbureau Reuters.

De stortbuien veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen in de miljoenenstad en omgeving. De meeste doden zouden zijn gevallen door onderkoeling als gevolg van de overstromingen. Hele straten en wijken stonden blank. Op sommige plekken stonden auto’s bijna volledig onder water. Uit voorzorg werd de elektriciteit uitgeschakeld voor honderden districten in Jakarta.

Het laaggelegen Jakarta is tijdens het regenseizoen kwetsbaar voor overstromingen. 2007 was wat dat betreft het dodelijkste jaar: toen kwamen er vijftig mensen om. In het regenseizoen overstromen geregeld delen van de stad.

Lees ook: Een nieuwe hoofdstad voor Indonesië