Michael van Gerwen grijpt naast vierde wereldtitel darts

Darter Michael van Gerwen heeft zijn wereldtitel woensdagavond verrassend verloren. De nummer één van de wereld was in de WK-finale in Londen tegen Peter Wright niet in topvorm. Hij ging tegen de Schot met 7-3 onderuit.

De onttroonde titelhouder faalde opvallend vaak bij het uitgooien op de dubbels. Dat leidde op het podium tot veel irritatie bij Van Gerwen. Hij begon slordig aan de eerste set, en kwam dat pas te boven in de derde set waarin hij drie legs op rij won. Daarna ontsnapte Van Gerwen even aan verlies (3-2 in de vierde set), maar in de vijfde en zesde set was hij opnieuw niet scherp bij het uitgooien van de legs. Hij brak de zegereeks van Wright in de zevende set maar moest de achtste set aan de Schot laten (3-2). In de negende en tiende set faalde Van Gerwen opnieuw op cruciale momenten, terwijl de Schot niet verzaakte.

Daarmee behaalde Wright op Nieuwjaarsdag zijn eerste wereldtitel bij dartsbond PDC. Hij gooide een gemiddelde van 103,22 punten; Van Gerwen gooide 102,88. Na afloop zei de Brabander tegen televisiezender Sky Sports over zijn vorm: „Ik kan alleen mijzelf iets kwalijk nemen. Ik had meer kansen, maar als je die niet benut tegen een speler als Peter Wright, dan win je niet.”

De 30-jarige Van Gerwen won de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Voor zijn eerste titel versloeg hij Wright, die negentien jaar ouder is, in 2014 in de WK-finale nog wel (7-4). (ANP)