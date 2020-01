Meer geweld, incidenten tijdens jaarwisseling, aldus brandweer en politie

Tijdens de jaarwisseling zijn opnieuw meer agenten belaagd door burgers dan vorig jaar (dat waren er 59), volgens de landelijke korpschef Erik Akerboom. Hij gaf woensdagmiddag, net als gemeenten en individuele politie-eenheden, zijn indicatie van het verloop van de eerste nacht van 2020. Exacte cijfers worden later bekend.

Akerboom noemde ontploffingen, branden en vernielingen. Niet alleen politiemensen hadden het zwaar te verduren: „Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moesten beschermd worden door de ME”, zo beschreef de korpschef één incident. „Dit mag nooit normaal worden.” Akerboom had Oud en Nieuw eerder al omschreven als een „hoogrisico-evenement”.

In zijn commentaar stond Akerboom ook stil bij de brand in een flatgebouw in Arnhem, waarbij een vader (39) en zijn zoon (4) omkwamen. Zij kwamen vast te zitten in de lift in het gebouw, die zich door de brand vulde met rook. Ook de moeder en een dochter van hetzelfde gezin bevonden zich in de lift; zij zijn in het ziekenhuis. Aangenomen wordt dat de brand in de flat is ontstaan door vuurwerk. Twee tieners, die te zien zijn op camerabeelden in het flatgebouw, zijn aangehouden.

‘Onacceptabel’ en ‘schandalig’

Ook grote gemeenten publiceren woensdagmiddag een overzicht van de vieringen. Zo laat de politie van gemeente Utrecht weten dat in Vianen de ME werd ingezet toen jongeren daar de openbare orde verstoorden door met zwaar vuurwerk te gooien. De politie-eenheid van Utrecht heeft in totaal 38 arrestaties verricht.

In Den Haag, waar in de dagen voor de jaarwisseling veel werd gereld door bewoners die het oneens waren met het verbod op de traditionele vreugdevuren, waren volgens de gemeente geen ernstige incidenten. Akerboom is tevreden overhet feit dat die incidenten zijn uitgebebleven, voornamelijk in de wijk Duindorp. Wel was het in Den Haag „zeer druk”, aldus de gemeente, en ook hier was sprake van geweld en bedreigingen tegen hulpverleners. Sommigen werden bekogeld met vuurwerk. Waarnemend burgemeester Johan Remkes noemt dat „onacceptabel”.

Lees meer over Oud en Nieuw in Den Haag in deze reportage: overal staan mensen rond kleine vuurtjes

In Amsterdam moesten hulpverleners zich in een aantal gevallen „terugtrekken” omdat zij te veel werden belemmerd tijdens hun werk. Er is tijdens de nieuwjaarsnacht substantieel meer geweld gemeld tegen de dienstverleners dan vorig jaar. De gemeente noemt het „schandalig” dat agressie „zich ook richt tegen die personen die te hulp schieten”. Er zijn in de hoofdstad „meerdere agenten” gewond geraakt. De brandweer rukte ruim honderd keer uit voor spoedeisende incidenten, wat vergelijkbaar is met de vorige jaarwisseling.

Brandweer vaker uitgerukt

In het hele land moest de brandweer afgelopen nacht vaker uitrukken dan vorig jaar. Brandweer Nederland publiceerde een inventarisatie van de activiteiten in de verschillende regio’s. Er kwamen in totaal 4340 meldingen binnen, 118 meer ten opzichte van 2018-2019. Het is het tweede jaar op rij dat dat aantal is toegenomen.

Korpschef Akerboom pleit voor maatregelen die moeten voorkomen dat de hulpverleners worden bestookt: hij wil dat voortaan „alleen nog maar veilig siervuurwerk” wordt verkocht, waarmee niet kan worden gegooid. Hij wil dat met Oud en Nieuw georganiseerd vuurwerk is en pleit voor hardere straffen tegen raddraaiers.