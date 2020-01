Meer dan twintig doden bij aanval op ontheemden Darfur

Zeker 24 volwassenen en kinderen zijn vermoord bij een aanval op een kamp voor interne vluchtelingen nabij de stad Geneina, hoofdstad van de regio West Darfur in Soedan. De aanval, op zondag en maandag, volgde op een geschil tussen Arabische en Afrikaanse etnische groeperingen, zo meldt persbureau Reuters.

„Leden van een Arabische stam kwamen naar het interne vluchtelingenkamp en begonnen te schieten en brand te stichten”, zei een woordvoerder van de lokale VN-vredesmissie tegen Reuters. „Toen zijn familieleden [van de aanvallers] naar het ziekenhuis gegaan en hebben het personeel bedreigd met vuurwapens en de bloedbank verwoest. Toen een Soedanese politieman probeerde in te grijpen werd hij doodgeschoten.”

Lees ook dit opiniestuk van Carolien Roelants: Heeft George Clooney het nog wel eens over Darfur?

Vredesonderhandelingen in Darfur en andere delen van Soedan zijn één van de grootste uitdagingen voor het nieuwe landsbestuur sinds de staatsgreep tegen president Omar al-Bashir afgelopen april. In 2003 braken er onlusten uit in Darfur. De Soedanese justitie doet momenteel onderzoek naar de misdaden die Al-Bashir in de regio heeft gepleegd. Sindsdien zijn tot wel driehonderdduizend mensen omgekomen en zo’n 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt, waaronder bijna tweehonderdduizend in Darfur. Op 27 december werd een ander vluchtelingenkamp, in Nyala in Zuid Darfur, geplunderd door honderden mannen in uniformen en burgers.