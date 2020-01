Ook in Sydney is een spektakel op een iconische plek in de stad. Vanaf de snelweg (de Cahill Expressway) is het vuurwerk te zien boven de haven en de beroemde Opera House. In een kwartiertje tijd werd ruim vier miljoen euro aan vuurwerk ontstoken. Ongeveer één miljoen mensen keken toe, volgens Australische media.

Foto Dean Lewins/AAP/AP