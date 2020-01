Gevangenisoproer in Mexico kost 16 gedetineerden het leven

Zestien gedetineerden zijn dinsdag gedood in een gevangenisoproer nabij de plaats Cienguillas in Mexico. Ook raakten vijf gedetineerden gewond, melden internationale persbureaus. Volgens lokale media ontstond de ruzie door een voetbalwedstrijd, maar dit is niet bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten.

De oproer ontstond omstreeks 14.30 uur (lokale tijd). Rond 17.00 uur was de orde hersteld in de gevangenis. Er zijn geen agenten of gevangenismedewerkers gewond geraakt. Na het gevecht is één gedetineerde gearresteerd, met een vuurwapen in bezit. Later werden er nog drie vuurwapens en meerdere messen gevonden. De Mexicaanse overheid laat nog onderzoeken wie verantwoordelijk zijn voor de rel en hoe de wapens de gevangenis zijn ingekomen.

De Mexicaanse minister van Veiligheid, Alfonso Durazo, begon het nieuwe jaar woensdag met het aankondigen van nieuwe maatregelen tegen corruptie en voor de veiligheid van gevangenissen.

De rel van dinsdag was de grootste geweldsuitspatting in een Mexicaanse gevangenis sinds het aantreden van president Andrés López Obrador, in december 2018. Een van zijn grootste verkiezingsbeloften was het terugdringen van geweld in het land. Het lijkt er niet op dat zijn eerste jaar in functie in dit opzicht succesvol is geweest, volgens de eerste schattingen zijn er in 2019 in Mexico meer moorden gepleegd dan het jaar ervoor.