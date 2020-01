Bosnisch-Servische oud-generaal aangeklaagd vanwege genocide Srebrenica

De voormalig Bosnisch-Servische generaal Milomir Savcic is dinsdag aangeklaagd door de Bosnische openbaar aanklager vanwege zijn vermoede rol bij de genocide bij Srebrenica in 1995. Naast Savcic zijn op de laatste dag van 2019 nog twaalf andere mannen vervolgd voor misdaden tijdens de burgeroorlog. Dat melden persbureaus en de online publicatie Balkan Transitional Justice.

De nu zestigjarige Savcic zou moedwillig de voormalig Bosnisch-Servische legercommandant Ratko Mladic hebben geholpen met de genocide bij Srebrenica, zo stelt de openbaar aanklager. Meer dan achtduizend moslimmannen en -jongens zijn vermoord in juli 1995 toen Servische troepen de enclave innamen die beschermd werd door Nederlandse VN-militairen. Als aanvoerder van een militaire eenheid zou hij leiding hebben gegeven aan het oppakken van honderden Bosniakken, burgers, in het dorp Nova Kasaba, zo’n dertig kilometer ten noordoosten van Srebrenica. Ook zou Savcic hebben toegezien op het mishandelen en vermoorden van de mannen. De gedaagde is voor zover bekend niet gearresteerd.

Savcic ontkent betrokkenheid, meldt persbureau AP. „Ik word gedaagd voor iets dat niet is gebeurd”, zei Savcic op een lokale televisiezender. Hij stelt inderdaad in Nova Kasaba te zijn geweest ten tijde van het bloedbad, maar zegt daar 28 Bosnische militairen gevangengenomen te hebben die zijn overgedragen aan een andere Servische eenheid. Savcic is momenteel voorzitter van de Vereniging voor Veteranen van de Republiek Servië.

Zestig gedaagden in 2019

De Bosnische staat heeft verder voormalig leden van het Bosnische leger, het Bosnisch-Servische leger, de Kroatische Defensieraad en andere door Serviërs geleide troepen aangeklaagd. Negen andere gedaagden moeten terechtstaan op verdenking van het mishandelen van krijgsgevangenen. Eén voormalige Servische soldaat is meervoudige moord van burgers ten laste gelegd en de verkrachtingen van Bosnische vrouwen en meisjes van het dorp Zecovi, in het noorden van Bosnië. De andere twee verdachten moeten terechtstaan voor misdaden tegen de menselijkheid en moord op burgergevangenen.

Nederland is in 2017 voor een deel aansprakelijk gesteld voor de massamoord bij de val van Srebrenica. Afgelopen juli heeft de Hoge Raad zich over de zaak gebogen en gesteld dat Nederland inderdaad verantwoordelijk is, zij het in mindere mate dan eerst vastgesteld.

Lees ook: Srebrenica-advies goed nieuws voor Staat

De Servische oud-commandant Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang cel door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag en zit in de gevangenis van Scheveningen. De bedoeling is dat de hoogste bevelhebbers in dat tribunaal worden berecht. Kleinere zaken worden in Bosnië zelf op staatsniveau of lokaal niveau berecht. In de nog immer voortdurende nasleep van de Joegoslavische burgeroorlog zijn dit jaar 45 mensen aangeklaagd door Bosnië, vorig jaar waren dat er zestig. De burgeroorlog na het uiteenvallen van Joegoslavië duurde in Bosnië van 1992 tot 1995 en kostte zeker honderdduizend mensen het leven.