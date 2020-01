Betogers Hongkong beginnen nieuw jaar met groot protest, 400 aangehouden

Bij protesten op de eerste dag van het jaar in Hongkong zijn meer dan een miljoen mensen de straat op gegaan. Internationale persbureaus citeren uit een verklaring van de organisatoren, die stellen dat het gaat om een recordaantal demonstranten.

De anti-overheidsbetoging was een voortzetting van de protesten die sinds juni aanhouden in de stad, in eerste instantie vanwege een wetsvoorstel dat uitlevering van verdachten aan China makkelijker moest maken. De demonstranten zijn tegen de volgens hen groeiende inmenging van China in het bestuur van Hongkong. Sinds juni zijn de demonstraties steeds grimmiger en gewelddadiger geworden, zelfs nadat het ontwerp werd ingetrokken door bestuurder Carrie Lam.

Bij districtsverkiezingen in november koos de bevolking van Hongkong voor de pro-democratische kandidaten, een steunbetuiging aan de demonstranten.

Honderen aanhoudingen

Woensdag zijn „ongeveer vierhonderd mensen” aangehouden, citeert persbureau AFP de politie van Hongkong. De betogers zouden zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen als „illegale samenscholingen en wapenbezit”. Al-Jazeera en Reuters berichten dat het op meerdere plekken kwam tot botsingen tussen betogers en de politie. Ordetroepen zetten traangas in om het protest uiteen te drijven. De organisatoren van het protest riepen hun medestanders op te vertrekken nadat, enkele uren na het begin van de betoging, de officiële toestemming werd ingetrokken.

De demonstratie op 1 januari was van tevoren aangekondigd. Op oudjaarsdag kwamen al veel betogers samen, waarop het stadsbestuur besloot de traditionele vuurwerkshow te annuleren vanwege zorgen over de openbare orde en de veiligheid van het publiek. In plaats daarvan was een speciale versie te zien van lichtshow die iedere dag in de haven van Hongkong wordt getoond.