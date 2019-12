Vierduizend Australiërs vluchten naar strand om bosbranden

Meer dan vierduizend mensen die in het Australische dorp Mallacoota wonen of verbleven, hebben dinsdag toevlucht gezocht op het strand vanwege naderende bosbranden. Dat melden Australische media. De inwoners van het dorp konden niet meer geëvacueerd worden toen het vuur gevaarlijk dichtbij kwam, waardoor ze geen keuze hadden dan zich te verschansen aan het water. Grote delen van het plaatsje zijn verwoest door het vuur.

De premier van de deelstaat Victoria Daniel Andrews heeft inmiddels bekendgemaakt dat er een reddingsactie op touw wordt gezet voor de mensen op het strand. Hij heeft hulp gevraagd aan zo’n zeventig brandweerlieden uit de Verenigde Staten en Canada. Hoewel de wind is veranderd en het vuur nu wegtrekt van Mallacoota, is het dorp nog steeds afgesloten.

Dinsdag werd ook bekend dat twee mannen door de branden zijn omgekomen in het dorp Cobargo in New South Wales. Het zou gaan om een vader en zijn zoon, meldt de politie. Een derde persoon wordt vermist. Het totale dodental van de bosbranden staat nu op twaalf. In de staten Victoria en New South Wales zijn de bosbranden de afgelopen dagen verder aangewakkerd door extreme hitte, sterke wind en bliksem.

In het oosten van Australië woeden al weken tientallen branden. Hoewel bosbranden in Australië vaker voorkomen rond deze tijd van het jaar, is de hevigheid dit jaar uitzonderlijk. Sommige branden woeden over een afstand van meer dan duizend kilometer. Tot dusver is meer dan vier miljoen hectare grond verwoest.

Op sociale media zijn beelden gedeeld van het strand van Mallacoota.